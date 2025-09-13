Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Iraurgi Berritzen ofrecerá una sesión de IA el miércoles dirigida a empresas

E. A.

azpeitia.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35

Iraurgi Berritzen ha organizado para el miércoles, 17 de septiembre, en el Palacio Basazabal una sesión práctica centrada en la Inteligencia Artificial Generativa, con el objetivo de impulsar la transición digital de las empresas industriales de Urola Erdia. La jornada, que se desarrollará de 9:00 a 12:00 bajo el título 'Descubre cómo aplicar la IA generativa en tu empresa industrial', estará dinamizada por Álvaro José Zevallos, de Digitalentu, y ofrecerá a las personas participantes la posibilidad de conocer de primera mano herramientas útiles, estrategias de aplicación y casos reales cercanos. Entre ellos destaca la aportación de Ibarmia, que presentará el proceso seguido para integrar la IA generativa en su operativa diaria, mostrando ejemplos concretos y aprendizajes que pueden servir de inspiración a otras compañías.

La sesión permitirá a las empresas asistentes adquirir una comprensión básica del funcionamiento y los ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial generativa, conocer experiencias prácticas ya aplicadas en procesos industriales, identificar herramientas útiles para distintas áreas de la organización y acceder a estrategias concretas para comenzar a utilizar esta tecnología. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa. Las empresas interesadas pueden apuntarse a través del enlace habilitado en su web por Iraurgi Berritzen.

