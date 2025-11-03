Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Azpeitia

Hirigintzako eta liburutegiko administraria kontratatuko ditu Udalak

E.A.

azpeitia.

Astelehena, 3 azaroa 2025, 20:59

Comenta

Azpeitiko Udalak bi lanpostu betetzeko deialdia zabaldu berri du. Hirigintzako eta liburutegiko administraria kontratatuko ditu erakundeak aldi baterako. Sei hilabeteko iraupena izango dute kontratuek. Interesa dutenek, gaur, azaroaren 4a izango dute izena emateko azken eguna, Lanbideren bidez.

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzak baliatuz egingo ditu kontratazioak udalak. Lanaldi osokoak izango dira bi postuak.

Hirigintzako administrari posturako hautagaiek ezinbestean bete beharko dituzte baldintza hauek: euskararen 3. hizkuntza eskakizuna izatea; langabezian egotea eta Lanbiden enplegu eskatzaile gisa izena emanda egotea; Urola Erdian erroldatuta egotea; batxilergoa edo baliokidea izatea; informatika ezagutzak izatea. Kontuan hartuko da antzeko lanetan esperientzia izatea. 2.491 euroko soldata gordina dagokio postuari.

Liburutegiko administrari lanposturako hautagaiek, berriz, baldintza hauek bete beharko dituzte: euskararen 3. hizkuntza eskakizuna izatea; langabezian egotea eta Lanbiden enplegu eskatzaile gisa izena emanda egotea; Urola Erdian erroldatuta egotea; batxilergoa edo baliokidea izatea; informatika ezagutzak izatea. Kontuan hartuko da antzeko lanetan esperientzia izatea, bibliotekonomian ikasketak izatea eta Excell programa ezagutzea. 2.491 euroko soldata gordina dagokio postuari.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hirigintzako eta liburutegiko administraria kontratatuko ditu Udalak