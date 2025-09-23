Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Las chicas del Lagun Onak quieren ser protagonistas esta temporada. LAGUN ONAK F.T.

Azpeitia

Excelente arranque de liga para las chicas del Regional de Honor en Hernani (0-5)

Los de Tercera Division del Lagun Onak, por su parte, continúan también la buena racha y logran tres puntos más ante el Touring (0-1)

Eli Aizpuru

Azpeitia.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29

El primer equipo femenino del Lagun Onak ha arrancado la Liga con un auténtico espectáculo. Las del Regional de Honor jugaron en Hernani demostrando desde el primer minuto su ambición de liderar la categoría. La intensidad y el juego ofensivo fueron las claves para abrir rápidamente el marcador. Apenas en el minuto 3, Elene Alonso inauguró el marcador desde el borde del área, y segundos después June Casina amplió la ventaja, dejando prácticamente sentenciado el encuentro. La segunda mitad mantuvo la misma dinámica. Al minuto 56, Elene Alonso volvió a aparecer para marcar su segundo gol, colocando el 3-0 y consolidando la superioridad del equipo visitante. La ofensiva no cesó hasta el final: en los últimos diez minutos, Joane Korta marcó primero de cabeza tras un córner y luego desde fuera del área, cerrando una victoria contundente por 5-0.

El equipo demostró cohesión, ritmo y claridad en ataque, dejando claro que esta temporada quieren ser protagonistas. Las de Aitor Zubizarreta se colocan en segunda posición de la tabla empatadas a tres puntos con el Bergara, Elgoibar, Urola K:E, Oiar-tzun y Landetxa.

Triunfo trabajado en Fanderia

Por su parte, el Touring de Rentería recibió al Lagun Onak en un partido marcado por la igualdad y la intensidad defensiva. La primera mitad fue equilibrada, con ambos equipos respetando al rival y pocas ocasiones claras, aunque los azpeitiarras dominaron ligeramente el ritmo del juego.

Todo se decidió nada más comenzar la segunda mitad. Alex Letamendia entró por la banda y centró al segundo palo, donde Unax Odriozola devolvió el balón al área pequeña para que Jon Sorazu, máximo goleador del equipo, rematara a placer. Un gol que mostró la precisión y la claridad de las jugadas visitantes. Tras el tanto, el Lagun Onak se centró en defender con orden, presionar al rival y aprovechar contragolpes. A pesar de las ocasiones locales, la defensa y el portero visitante mantuvieron la ventaja hasta el final, asegurando un triunfo trabajado por 0 a 1.

Con este resultado, el Lagun se lleva los tres puntos y prepara ahora su próximo desafío ante elDerio, otro rival exigente en la liga. Un equipo serio y trabajador que sabe cómo mantener la concentración hasta el último minuto.

Jornada en casa

Ambas alineaciones jugarán esta próxima jornada en casa. El Lagun Onak de Tercera recibirá alDerio en Garmendipe, el sábado a las 17.00, mientras que las féminas disputarán su respectivo encuentro en el anexo, también el sábado, a las 09.30. Se enfrentarán al Debagoiena bailara.

