Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
Ekitaldiaren amaieran diplomak jaso zituzten ikasleak, tartean, Felixa Garmendiak. E.A.

Azpeitia

'Eskutik eskura euskaraz' jaialdia, Santa Zezilia ospatzeko

Jende ugari gerturatu da Juan Antxieta musika eskolako kideek Soreasu antzokian eskaini duten emanaldira

Eli Aizpuru

azpeitia.

Osteguna, 20 azaroa 2025, 20:02

Comenta

Santa Zezilia Eguna ospatuko da bihar, larunbatean, eta Musika Eskolak musikarien eguneko ospakizunak aurreratu ditu. Jende ugari bildu zen Soreasu antzokian asteazken iluntzean denetariko doinuak entzuteko. 'Eskutik eskura euskaraz' pasa dituzten doinuak.

Musika tresnak, ahotsak, bakarkakoak edo taldeka, hainbat eta hainbat doinu entzuteko aukera izan zen, guztiak ere kanta euskaldun ezagunak. Ekitaldiaren amaieran, Musika Eskolan ikasketak amaitu dituzten dozena bat ikaslek euren diplomak jaso zituzten eta musikak eta honen ikasketek adinik ez dutela adierazteko, Felixa Garmendia igoarazi zuten oholtzara. Hark ere jaso zuen errekonozimendua.

Ez dira hemen amaitu musikarien eguneko ospakizumak. izan ere, bihar, larunbata, Udal Musika Bandak ere Santa Zezilia Eguneko kontzertua eskainiko du. Sanagustin kulturgunean izango da hitzordua, eguerdiko 12:30ean.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  8. 8

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Eskutik eskura euskaraz' jaialdia, Santa Zezilia ospatzeko

&#039;Eskutik eskura euskaraz&#039; jaialdia, Santa Zezilia ospatzeko