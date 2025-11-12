Eskola Bikaina Denontzat entra en su segunda fase y define los valores y principios para garantizar la equidad, la inclusión y la eficacia escolar Agentes del sistema educativo se han dado cita este miércoles en Izarraizpe Ikastola Publikoa de Azpeitia para definir las las futuras medidas que se concretarán en mayo de 2026

Izarraizpe Ikastola Publikoa BHI de Azpeitia se ha convertido este miércoles en el punto de encuentro del tercer foro de la Mesa Eskola Bikaina Denontzat, presidida por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa. Tras la finalización de la primera fase -centrada en la elaboración y consenso del diagnóstico sobre la segregación escolar-, esta sesión marca el inicio de la segunda fase del proceso.

Un total de 29 agentes se dieron cita a lo largo de la mañana para compartir reflexiones y perspectivas sobre los elementos que deben orientar el futuro del sistema educativo vasco. En esta etapa, los participantes avanzaron en la identificación de los principios y valores que servirán de base común para las medidas, programas y acciones que se concretarán más adelante, con el objetivo de garantizar la equidad, la inclusión y la eficacia escolar. Estos principios y valores contribuirán a establecer una hoja de ruta que oriente las decisiones y mantenga una línea común de trabajo.

Participaron, entre otros, la Dirección de Centros y Planificación, la Dirección de Coordinación con las Familias y la Comunidad Educativa, las viceconsejerías de Políticas Educativas, Administración y Servicios, y Juventud y Reto Demográfico, además de EUDEL, Biltzen, el Consejo Escolar de Euskadi. También han estado presentes asociaciones de familias y alumnado (EHIGE, Fapacne), organismos especializados en inclusión y derechos educativos (UNICEF, Plena Inclusión, Eusko Ikaskuntza) y las principales universidades vascas (UPV/EHU, Deusto y BAM). La mesa cuenta asimismo con la participación de partidos políticos (EAJ-PNV, PSE-EE, EH Bildu, PP), sindicatos educativos (LAB, UGT, CCOO, Interinok) y patronales de la red concertada (Kristau Eskola, Ikasgiltza, AICE, EIB, Elizbarrutia).

Tras la sesión, la consejera valoró «muy positivamente» la reunión.«Hemos tratado de definir qué escuela queremos y qué visión compartimos sobre la equidad, la inclusión y la eficacia escolar. Los acuerdos que alcancemos ahora fijarán los criterios que guiarán las políticas de los próximos años y garantizarán un camino coherente y estable».

Varios de los participantes en el foro, como Nerea Bilbao, en representación de EBI -Centros Diocesanos de Bizkaia-, destacaron también la iniciativa, «porque nos permite y da libertad para realizar nuestras propias aportaciones y continuar trabajando».

Por su parte, Iñigo Salaberria, presidente de Heize (Federación de Asociaciones de Direcciones de la Escuela Pública), valoró la reunión como un espacio «constructivo» de cara a «acuerdos y soluciones para afrontar los retos que tenemos en la Escuela Pública».

La Mesa prevé validar esta segunda fase en diciembre y continuar con la definición de actuaciones. El proceso está previsto que culmine a final de curso, con la concreción de medidas en mayo de 2026, paso previo a sus siguientes fases de desarrollo.