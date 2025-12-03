Las Esclavas y el reconocimiento a las víctimas vuelven a tensar el pleno municipal

El último pleno municipal de Azpeitia estuvo marcado por la intervención del portavoz de EAJ-PNV, Jabier Altuna, que trasladó a la alcaldesa dos ... cuestiones en el apartado de ruegos y preguntas.

La primera de ellas giró en torno al edificio de Las Esclavas. El portavoz jeltzale recordó que, en la comisión de Urbanismo, su grupo pidió explicaciones tras recibir informaciones sobre la presencia de un contenedor en la parte trasera del inmueble, lo que podría indicar la realización de obras. «Nos respondieron que no tenían confirmación», señaló.

Asimismo, denunció que han vuelto a aparecer carteles anunciando clases particulares en el edificio. EAJ-PNV criticó que mientras a algunos vecinos se les imponen sanciones por efectuar obras sin permiso, «en este caso no se actúa», y cuestionó además que menores acudan a clases en lo que describió como «un edificio okupado y con obras ilegales».

Reconocimiento a las víctimas

La segunda cuestión se centró en la memoria y el reconocimiento a las víctimas. El portavoz recordó que el 3 de diciembre se cumplieron 17 años del asesinato de Inaxio Uria a manos de ETA. Al hilo de esta fecha, evocó que en septiembre, con motivo del aniversario del asesinato de Anjel Otaegi, la corporación mostró su apoyo a la familia. Con ese antecedente, pidió «por tercera vez» que el Ayuntamiento organice un acto de respaldo y reconocimiento a las personas asesinadas por ETA y por los Comandos Autónomos en Azpeitia.

La alcaldesa, Nagore Alkorta, respondió defendiendo la posición del gobierno municipal. Sobre las Esclavas, afirmó que «no tienen constancia de que se estén realizando obras» y recordó que la impartición de clases particulares en el edificio «no es algo nuevo». Subrayó además que «las madres y padres, como tutores de los menores, son libres de decidir a qué clases particulares acuden sus hijos».

En relación con las víctimas, Alkorta recalcó que el Ayuntamiento ha estado «con todas ellas», incluida la familia de Inaxio Uria. Aseguró que el consistorio mantiene contacto con los allegados del empresario y que el municipio seguirá avanzando en el trabajo de la memoria «desde la defensa de todos los derechos humanos». «Estamos y estaremos con todas las víctimas», concluyó.

16 viviendas de alquiler social

En lo que se refiere al orden del día, uno de los acuerdos más relevantes fue la aprobación unánime del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para la construcción de 16 viviendas de alquiler social en el Casco Histórico.

El proyecto llega tras un largo proceso en el que un edificio en mal estado comenzó a derrumbarse, lo que obligó al ayuntamiento a asumir derribos y gestionar diversas adquisiciones. Finalmente, se aprobó un plan especial y se realizó la cesión de los terrenos al Gobierno Vasco.

El planeamiento está ya adaptado y el proyecto redactado; corresponde ahora al departamento de Vivienda licitar las obras.

Sueldo de la alcaldesa

Otro de los puntos destacados fue la explicación de la alcaldesa, Nagore Alkorta, sobre su situación retributiva. La primera edil se prepara para una plaza de Habilitación Nacional, es decir, un puesto de funcionario público con habilitación de carácter nacional, como los de interventor, tesorero o secretario de ayuntamiento, que son seleccionados mediante un proceso de oposición y desempeñan funciones públicas reservadas a nivel estatal en todas las corporaciones locales. Alkorta informó de que la ley no permite percibir simultáneamente dos sueldos públicos: el correspondiente al cargo de alcaldesa y el que le correspondería como funcionaria en prácticas.

Por este motivo, y mediante decreto, ha renunciado a la retribución asociada a la Alcaldía mientras dure la situación de incompatibilidad.

Por último, el Ayuntamiento de Azpeitia votó también la declaración institucional acordada con motivo del Día del Euskera celebrado ayer. El texto contó con la aprobación de todos los concejales representados en el Consistorio.