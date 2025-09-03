El encuentro rojo por Iren y Lucas se realizará este domingo delante del quiosco de la plaza

Este domingo, día 7, se conmemora el Día Internacional Duchenne. Como cada año, esta fecha servirá para crear conciencia sobre la Distrofia Muscular de ... Duchenne (DMD) -la enfermedad genética rara y progresiva-, y apoyar a las y los afectados y sus familias.

Con motivo de esta conmemoración, el domingo se realizará el encuentro rojo por Iren Reyes y Lucas Chaves, los niños de Azpeitia y Azkoitia que padecen esta enfermedad. La cita será a las 18.00 horas, delante del quiosco de la plaza del Ayuntamiento de Azpeitia.

Los familiares de estos niños animan a las y los vecinos de Azpeitia y de Azkoitia, así como a los de los pueblos vecinos a participar en la concentración del domingo. «Este año cae festivo y no hay excusas, es más sencillo que la subida a Xoxote y allí nos juntamos más de 200 personas. Vístete de rojo y únete a nuestro movimiento, por unos minutos muévete por aquellos que no pueden. No faltes, ¡te esperamos!», animan a participar los familiares desde la Asociación Duchenne FM Familias en Movimiento.

Desde la asociación recuerdan que esta enfermedad neuromuscular degenerativa que cada año arrebata la vida de muchos jóvenes, que llevan desde su nacimiento luchando contra ella. «Aún no hay cura, pero necesitamos más apoyos para una vida de calidad y de diversión y ocio para nuestros chicos, mientras esperamos que la investigación encuentre el remedio definitivo».

Así, desde la Asociación Duchenne FM Familias en Movimiento hacen un llamamiento a la solidaridad, «para por un día sentir que no estamos solos. Azpeitia y Azkoitia, os necesitamos el domingo en la plaza», concluyen.