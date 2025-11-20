Eliminado de la Copa, el Biele ISB quiere continuar con su buena racha en Liga

E. A. Azpeitia. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Tras ser eliminado de la Copa este miércoles, el Biele ISB quiere seguir acumulando victorias y dar un nuevo paso en Liga dejando atrás la derrota del pasado miércoles contra el Palencia. Los locales cayeron por 59-92 en un duelo influenciado por las bajas de tres jugadores importantes como Unai Barandalla, Mamadou Sakho y Jordan Jermain.

Borrón y cuenta nueva. El Iraurgi ya mira a la competición liguera para continuar con la racha de victorias -tan solo ha perdido uno de los siete encuentros disputados-. Jugarán mañana, sábado, a las 20.00 el próximo encuentro contra el Castillo de Gorraiz Valle Egües en tierras navarras.