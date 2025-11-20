Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Eliminado de la Copa, el Biele ISB quiere continuar con su buena racha en Liga

Azpeitia.

Jueves, 20 de noviembre 2025

Tras ser eliminado de la Copa este miércoles, el Biele ISB quiere seguir acumulando victorias y dar un nuevo paso en Liga dejando atrás la derrota del pasado miércoles contra el Palencia. Los locales cayeron por 59-92 en un duelo influenciado por las bajas de tres jugadores importantes como Unai Barandalla, Mamadou Sakho y Jordan Jermain.

Borrón y cuenta nueva. El Iraurgi ya mira a la competición liguera para continuar con la racha de victorias -tan solo ha perdido uno de los siete encuentros disputados-. Jugarán mañana, sábado, a las 20.00 el próximo encuentro contra el Castillo de Gorraiz Valle Egües en tierras navarras.

