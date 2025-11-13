ELA llama a concentrarse por el despido de cinco trabajadores en Elmubas Ibérica S.L
La protesta se llevará a cabo el próximo martes día 18 frente a la empresa bajo el lema '¡Ningún despido! ¡No a las persecuciones sindicales!'
Eli Aizpuru
Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:53
El sindicato ELA ha convocado una concentración el próximo 18 de noviembre, de 13.30 a 14.30 horas, frente a las instalaciones de Elmubas ... Ibérica S.L. (antigua Piensos Bastida), situadas en el polígono Landeta de Azpeitia, para denunciar el despido de cinco trabajadores, todos ellos vinculados a la actividad sindical.
Según ha denunciado ELA, la empresa -que cuenta con unos 220 empleados y pertenece al fondo de inversión Portobello, que la adquirió en 2019 por 200 millones de euros- atraviesa una etapa de «beneficios millonarios», mientras mantiene al personal bajo el Convenio Estatal de Piensos, un marco laboral que el sindicato considera «precario» y que estará vigente hasta 2025.
La organización sindical sostiene que, en lugar de mejorar las condiciones laborales o abrir un diálogo con la plantilla, la dirección ha optado por represaliar la organización sindical con el despido injustificado de cinco empleados el pasado 7 de noviembre.
ELA considera estos despidos como un claro caso de «persecución sindical» y exige su readmisión inmediata, además de reclamar que se inicie un proceso de negociación real para mejorar las condiciones laborales en la empresa.
Bajo el lema '¡Ningún despido! ¡No a las persecuciones sindicales!', el sindicato hace un llamamiento a la participación en la concentración del 18 de noviembre, en apoyo a los cinco trabajadores afectados y en defensa de la libertad sindical.
