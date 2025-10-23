Ekoetxea se suma a la fiesta de acción por el clima este domingo

Eli Aizpuru AZPEITIA. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Ekoetxea Azpeitia se unirá este domingo 26 de octubre a la Semana del Clima y la Energía en Euskadi con una jornada llena de actividades bajo el lema 'Ekin orain!' (¡Actúa ahora!) cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de que cada persona puede contribuir a frenar los efectos del cambio climático. Para ello, se ha preparado un amplio programa con propuestas dirigidas a todos los públicos.

Durante la jornada del domingo, se podrá participar en el fotomosaico por el clima. Un espacio para simbolizar cada compromiso con el clima. Las personas interesadas podrán hacerse una foto y sumarse a 'Ekoetxea Erronka' con el objetivo de recoger 10.000 compromisos por el clima este otoño. También habrá juegos con preguntas interactivas sobre energía, consumo y movilidad, diseñado para toda la familia, que estarán disponibles de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas.

Las actividades arrancarán a las 10.30 horas con una ruta de 6,5 kms, por la naturaleza e historia de Azpeitia, siguiendo el recorrido de Xaguxatar bidea. Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente. Podrán hacerlo a través de la página web www.ekoetxea.eus-

Entre las 11.00 y las 13.00 horas, Ekoetxea ha organizado la actividad 'Naturaleza en el lienzo', que combina creatividad y conciencia ecológica. Un taller creativo con frutas, verduras y hojas para realizar estampados en telas y dar nueva vida a prendas y bolsos.

A la hora del almuerzo, de 13.00 a 14.00, se ofrecerá una degustación de productos locales con raciones de productos locales y sostenibles como premio simbólico al compromiso con el clima. Por la tarde habrá dos propuestas más. A las 16.00 horas, la chef Maitane Cabezas impartirá el taller 'Ama, cocina, transforma' en el que destacará la importancia de «cuidar la tierra, apoyar a los productores locales y fomentar una economía solidaria». Para participar en este taller es necesario inscribirse a través del enlace facilitado por la organización.

La Fiesta por el Clima concluirá con una sesión de cuentacuentos, en la que los niños y niñas mayores de tres años podrán disfrutar de las aventuras del doctor Kiribil y aprender sobre el valor de cuidar el entorno. También en esta actividad será necesaria la inscripción previa.