Doce bodegas ofrecerán sus vinos este sábado en Azpeitia

Azpeitia celebrará este sábado una de sus citas gastronómicas más esperadas con el XVIII Día del Vino y el XI Concurso de Chorizo Cocido ... de Euskal Herria. Será un mediodía repleto de sabor y ambiente festivo en el centro de la localidad. La cata comenzará a las 11.30 y los puestos permanecerán abiertos hasta alrededor de las 14.30.

La cita contará, un año más, con un componente solidario. Como en ediciones anteriores, voluntarios del Grupo de Misiones y del Grupo de Ocio de Personas Enfermas y con Discapacidad se encargarán de cocinar y repartir el chorizo. Este año se sumará además Izarraitz Igeri Elkartea, y la recaudación obtenida se destinará íntegramente a estas tres asociaciones.

Para comenzar a degustar los vinos, los que se acerquen a la plaza deberán adquirir primero la copa de vino, que costará 1 euro mientras que las tarjetas de degustación tendrán los siguientes precios: 2 tragos por 3 euros; 4 tragos por 5 euros; y 6 tragos por 7 euros.

Los pintxos de chorizo cocido, por su parte, se venderán a 2 euros, y también habrá queso local, ofrecido por dos queserías del municipio.

Un total de doce bodegas de cuatro denominaciones de origen participarán en la cata: Rioja Alavesa (Tobelos, Eguren Ugarte y Ostatu); Rioja (Zinio, Hariak Winery, Valcuerna, Lan, Salceda, Olarra y Piérola); Navarra (Inurrieta) y Penedès (Juvé & Camps)

En cuanto al XI Concurso de Chorizo Cocido de Euskal Herria, la inscripción todavía no está cerrada, aunque se espera la participación de una veintena de carnicerías.

A lo largo de la mañana, y para amenizar la fiesta, varias parejas de dantzaris de Luix Albedri 'Beltza' dantza suelto eskola se encargarán de pisar la uva en una cuba adecuada para ello en el centro de la plaza.

El evento está organizado por el Ayuntamiento, con la colaboración de Dendartean, Odriozola Ardoak, Ederto Harakel y la Federación Mercantil de Gipuzkoa. Varios representantes se han dado cita esta misma semana en la plaza azpeitiarra para presentar los pormenores de la cita de este sábado.

El concejal de Fiestas Mikel Odriozola destacó la jornada porque «reúne muchos ingredientes». En sus palabras, «a los azpeitiarras nos encantan las actividades relacionadas con la gastronomía, y la cata de vinos siempre anima a mucha gente a salir a la calle. Además, la coincidencia con el concurso de chorizo cocido aporta más ambiente y curiosidad por saber quién será el ganador. Es también un día importante para las bodegas y las carnicerías, que pueden dar a conocer sus productos». señaló, animando también a acercarse a disfrutar de este especial Día del Vino.