11 de diciembre, fecha límite para apuntarse en el Concurso de Escaparates Navideños

Azpeitia11 de diciembre, fecha límite para apuntarse en el Concurso de Escaparates Navideños
Los premios se darán a conocer el día 30 y el comercio que obtenga el reconocimiento al mejor escaparate recibirá 600 euros
Azpeitia
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23
La Navidad no es la misma sin las luces que adornan las calles, la música o los muchos escaparates repletos con motivos típicos de ... la época que hacen que pasear por la localidad sea diferente durante estos días. Además, si el ambiente navideño anima a realizar compras en la propia localidad, mejor que mejor.
Por este motivo, la asociación de comerciantes Bertan y el Ayuntamiento de Azpeitia han organizado por décimo cuarta edición el tradicional Concurso de Escaparates Navideños.
Pueden participar todos los establecimientos comerciales que lo deseen, pertenezcan o no a la asocaición Bertan. Los interesados en participar deberán inscribirse para el 11 de diciembre (inclusive) llamando al número de la Asociación de Comerciantes Bertan (943 02 56 73/688 823 944), escribiendo un correo a bertan.azpeitia@gmail.com o poniéndose en contacto con el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Azpeitia en el teléfono 943 15 70 68 o en kultura@azpeitia.eus.
Así las cosas, los escaparates deberán estar preparados para el 11 de diciembre. Una vez que el jurado pase y revise los escaparates, hará público el veredicto el día 30 de diciembre.
El establecimiento elegido se hará con el premio al mejor escaparate navideño 2025 y recibirá un total de 600 euros. El segundo premio está dotado con 400 euros y el tercero con 200 euros.
Las bases completas del concurso estarán disponibles en la página web de la asociación decomerciantes Bertan http: //www.azpeitinbertan.eus.
Tanto la asociación de comerciantes Bertan como el Ayuntamiento de Azpeitia animan a los comercios locales a participar en la iniciativa y un año más, poner su granito de arena para dinamizar las calles y dar un impulso al comercio local.
El primer premio y los 600 euros del concurso del pasado año fueron para la pastelería Egaña. El segundo premio recayó en la pescadería Kontxi mientras que el tercer galardón correspondió a Keizpe.
