Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Ezagutu jasangarritasuna' irailaren 7an izango da. EKOETXEA

Azpeitia

Dagoeneko ez dago lekurik Ekoetxearen PlastikoEkin ikastarorako

Irailaren 7an 'Ezagutu jasangarritasuna' izeneko ikastaroa eskainiko dute; parte hartzeko beharrezkoa da izen-ematea

Sara Utrera

Sara Utrera

Azpeitia

Osteguna, 28 abuztua 2025, 20:38

Dagoeneko ez dago lekurik Ekoetxeak igandean, goizeko 10:30etik eguerdiko 12:30era bitartean, eskainiko duen PlastikoEKIN ikastarorako. Saioaren helburua da plastikoari bigarren bizitza bat ematea da, eta horrekin zerbait berezia sortzea.

Leku librerik ez badago ere, parte hartu nahi duenak webguneko (ekoetxea.eus) formularioa betez eman dezake izena itxarote-zerrendan; zentroak jakinaraziko du tokiren bat libre geratzen bada.

Hurrengo hitzordua

Bestalde, irailaren 7an 'Ezagutu jasangarritasuna' izeneko jarduera eskainiko dute, Ekoetxean. Bi orduko iraupena izango du: 11:00etan eta 17:00etan. 90 minutu iraupena duen jarduerak jolasa eta ikaskuntza uztartzen ditu. Parte-hartzaileek bi mapa eta galdera multzo bat jasoko dituzte hasieran, eta jarraian, hiru kategoriatan (identifikazioa, bilaketa eta sormena) sailkatutako 15 erronka gainditu beharko dituzte. Bakarka zein taldeka parte hartzeko aukera ematen duen jolasa da, eta doakoa. Parte hartzeko, beharrezkoa da izena ematea ondoko estekan: ekoetxea.eus /es/experiencia/ ezagutu-jasangarritasuna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  9. 9 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dagoeneko ez dago lekurik Ekoetxearen PlastikoEkin ikastarorako

Dagoeneko ez dago lekurik Ekoetxearen PlastikoEkin ikastarorako