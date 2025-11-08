Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azpeitia

Cursos gratuitos de orientación laboral de los días 24 al 28

E. A.

azpeitia.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

Lanbide ha puesto en marcha un programa de cursos breves de orientación y motivación para la búsqueda de empleo que se celebrarán en diferentes municipios de la comarca. En Azpeitia, la cita será del 24 al 28 de noviembre, en horario de 9.00 a 11.00 horas, en la Torre Enparan (KZgunea).

El objetivo de estas sesiones es acercar a la ciudadanía los servicios que ofrece Lanbide, tanto en su web como en el área de orientación presencial, y proporcionar herramientas prácticas para mejorar la empleabilidad. El temario se adaptará a las necesidades de cada grupo, aunque se requiere tener un conocimiento básico de internet y dominio del euskera o castellano.

Cada curso consta de 10 horas de formación, distribuidas en clases de dos horas diarias. Los contenidos podrán variar según las aportaciones del alumnado, siempre manteniendo como eje principal la motivación y la búsqueda activa de empleo. Las inscripciones para el curso de Azpeitia estarán abiertas hasta el 19 de noviembre y se pueden realizar llamando a 943 023820.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cursos gratuitos de orientación laboral de los días 24 al 28