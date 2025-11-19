Crearán pequeños robots utilizando residuos electrónicos el domingo

E. A. azpeitia. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Este domingo, 23 de noviembre, Ekoetxea acogerá la actividad 'Hondakinen olatuak garamatza' (La ola de residuos nos arrastra), una propuesta gratuita que invita a reflexionar sobre los residuos y a dar una segunda vida a materiales en desuso. El taller, que se celebrará de 10.30 a 12.30, plantea la creación de pequeños robots utilizando residuos electrónicos, demostrando que no se trata solo de reciclar, sino también de repensar, reparar y transformar lo que ya existe para evitar que se convierta en basura.

La iniciativa busca concienciar sobre el impacto de los residuos, a través de imágenes y ejemplos que muestran desde la acumulación de plásticos en el mar hasta montones de aparatos electrónicos desechados.

La participación es totalmente gratuita y la inscripción puede realizarse mediante a través de la página web (www.ekoetxea.eus); llamando al número de teléfono 943 81 24 48 ó a través de info.azpeitia@ekoetxea.eus.

Organizan el evento Ekoetxea Azpeitia, Azpeitia DenonZat e Ihobe – Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco.