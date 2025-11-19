Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azpeitia

Crearán pequeños robots utilizando residuos electrónicos el domingo

E. A.

azpeitia.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Este domingo, 23 de noviembre, Ekoetxea acogerá la actividad 'Hondakinen olatuak garamatza' (La ola de residuos nos arrastra), una propuesta gratuita que invita a reflexionar sobre los residuos y a dar una segunda vida a materiales en desuso. El taller, que se celebrará de 10.30 a 12.30, plantea la creación de pequeños robots utilizando residuos electrónicos, demostrando que no se trata solo de reciclar, sino también de repensar, reparar y transformar lo que ya existe para evitar que se convierta en basura.

La iniciativa busca concienciar sobre el impacto de los residuos, a través de imágenes y ejemplos que muestran desde la acumulación de plásticos en el mar hasta montones de aparatos electrónicos desechados.

La participación es totalmente gratuita y la inscripción puede realizarse mediante a través de la página web (www.ekoetxea.eus); llamando al número de teléfono 943 81 24 48 ó a través de info.azpeitia@ekoetxea.eus.

Organizan el evento Ekoetxea Azpeitia, Azpeitia DenonZat e Ihobe – Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crearán pequeños robots utilizando residuos electrónicos el domingo