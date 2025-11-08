Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joxin Iriarte hace entrega de los sobres a los componentes de las entidades locales. E. A.

Azpeitia

La Comisión Taurina reparte los beneficios de la Feria de San Ignacio a entidades locales

E. A.

AZPEITIA.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19

La Comisión Taurina de Azpeitia ha hecho gala de su carácter benefactor un año más y ha repartido los beneficios de la Feria taurina de San Ignacio entre tres entidades locales.

Al acto de entrega llevado a acabo en la Capilla de La Soledad de la parroquia azpeitiarra contó con la presencia los miembros de la Comisión -encabezados por Joxin Iriarte- , además de los protagonistas, varios aficionados y representantes del PNV en el ayuntamiento local.

12.000 euros

La Comisión Taurina repartió un total de 12.000 euros que fueron a parar a Cáritas (8.000 euros), Txolarte –grupo de ocio de Atzegi– (2.000 euros) y el grupo de ayuda a enfermos y discapacitados (2.000 euros).

