Iriarte, primero por la izquierda, con el resto de galardonardos

La Comisión Taurina de Azpeitia premiada en los galardones más importantes de la temporada taurina 2025

Joxin Iriarte recibió el Trofeo Especial del Jurado del Club Financiero Génova por su trabajo en favor de La Tauromaquia

E.A.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:15

La Comisión Taurina de Azpeitia ha sido galardonada con el Premio Especial del Jurado del Club Financiero Génova de Madrid, uno de los núcleos empresariales y culturales más importantes que cada año, desde hace más de dos décadas, otorga sus galardones a los más destacados de la temporada taurina. Joxin Iriarte, Presidente de la Comisión Taurina de Azpeitia, recogió el reconocimiento por el trabajo y el prestigio que ha adquirido el coso y como motor de la Tauromaquia en el País Vasco. «En Azpeitia hacemos las cosas de corazón, por nuestro pueblo y favoreciendo la labor altruista de La Tauromaquia», subrayó Joxin Iriarte cuando agradeció el galardón desde el estrado. «Azpeitia es esencia de La Tauromaquia y nuestra labor es la seriedad, el toro y que la cultura taurina se transmita de generación en generación, empezando por los más pequeños porque las raíces culturales de nuestro pueblo no las podemos perder», recalcó en un ovacionado discurso.

Morante de la Puebla, Fortes, la Comunidad de Madrid y el Palacio Vistalegre fueron los otros galardonados.

Reparto de beneficios

Los miembros de la Comisión podrán disfrutar y celebrar el premio este mismo sábado ya que tienen previsto realizar la tradicional entrega de beneficios de la Feria Taurina. El acto se llevará a cabo en la Parroquia azpeitiarra, a las 12.00.

