Las chicas del Lagun Onak se muestran cada vez más confiadas en casa

El equipo de División de Honor Regional del Lagun Onak sigue manteniéndose en el ecuador de la tabla tras lograr unos importantes tres puntos en ... Garmendipe durante la pasada jornada. Las dirigidas por Aitor Zubizarreta e Iñigo Segurola ganaron al Landetxa por 3 a 1.

Tras un primer tiempo dominado por las visitantes pero sin acierto, el Landetxa se adelantó en el minuto 57 con un gol tras un córner. La reacción del Lagun Onak fue inmediata: dos minutos después, Joane Korta empató tras un buen pase de María Sorazu.

El equipo siguió creciendo y en el 67' un córner de Malen Zabala terminó en el 1-2, anotado por Sara Amenabar tras un primer remate de Joane Korta. En el 82', un penalti provocado por Joane y transformado por Malen Zabala sentenció el encuentro. Gran segunda parte y triunfo merecido por 1-3.

Las del Lagun Onak buscan seguir ascendiendo en la clasificación. Situadas en el noveno puesto y empatadas a 14 puntos con el Landetxa, se medirán el domingo en Zizurkil ant el Aiztondo, a las 18.00.

Derrota en Tercera

Algo más cabizbajos finalizaron su respectiva jornada los de Tercera División. El Lagun Onak cayó ante el Santurtzi por 1 a 2. Un resultado que hizo deslizar al equipo desde la segunda posición hasta la sexta.

Ambos equipos arrancaron con mucho ritmo, en una primera parte igualada y sin ocasiones claras. En la segunda mitad, el Lagun dio un paso adelante y logró el 1-0 en el 58' tras una gran combinación entre Manex, Unax Odriozola y Markel Ucin, que asistió para que Álex rematara de cabeza.

Cuando el partido parecía controlado, dos despistes defensivos permitieron al Santurtzi remontar en apenas diez minutos. En el tramo final, el Lagun lo intentó sin éxito ante un rival muy sólido, cerrando el encuentro con derrota.

Los de Ribera , con 18 puntos, esperan ahora medirse ante el Zamudio. El encuentro se jugará el domingo, a las 11.30 en Gazituaga.