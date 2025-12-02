Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El punto sitúa al Lagun Onak en novena posición de la tabla. LAGUN ONAK

Azpeitia

Las chicas de División de Honor pudieron rascar tan sólo un punto en Garmendipe

El Lagun Onak jugó contra el Oiartzun un duelo que pese a los esfuerzos no dio frutos por parte de ambas alineaciones (0-0)

E. A.

Azpeitia.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19

El primer equipo femenino de Lagun Onak jugó contra el Oiartzun en Garmendipe la pasada jornada. Las de Azpeitia entraron muy bien en el partido desde el principio y fueron superiores en el juego durante todo el encuentro. Generaron varias ocasiones de gol, hasta tuvieron tres oportunidades en tres saques de esquina en los últimos minutos, pero no acertaron ninguna. Así, llegaron al final del partido con 0-0 en el marcador y ambos equipos regresaron a casa con un punto.

Las entrenadas por Aitor Zubizarreta e Iñigo Segurola afrontan ahora un exigente duelo ya que se medirán la próxima jornada -el 14de diciembre- al Elgoibar. Unas duras rivales teniendo en cuenta que las de Debabarrena ocupan la segunda plaza de la clasificación, a tan sólo un punto (22) de las líderes del Touring (23). Las del Lagun Onak son novenas, con 18 puntos.

Lagun Onak-Aretxabaleta

El primer equipo masculino, por su parte, ha contado con una jornada de descanso este fin de semana. Los de Ribera son sextos en la clasificación y se medirán este sábado, a las 17.30 horas, contra el Aretxabaleta. Será un partido especial ya que los locales conmemorarán el cincuentenario desde que el equipo ascendiera a Tercera División.

Se enfrentarán además al Aretxabaleta, equipo contra el que que disputaron la semifinal para alcanzar la épica gesta. Los protagonistas del ascenso estarán presentes el sábado en Garmendipe y el club les rendirá un pequeño homenaje, a partir de las 17.00 horas.

