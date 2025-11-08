La carnicería Kepa Loidi de Orio se lleva el XI. Concurso de Chorizo Cocido de Azpeitia

AzpeitiaLa carnicería Kepa Loidi de Orio se lleva el XI. Concurso de Chorizo Cocido de Azpeitia
La localidad celebra el XVIII. Día del Vino con una amplia degustación en la que han participado un total de doce bodegas
Eli Aizpuru
azpeitia.
Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19
La carnicería Kepa Oliden de Orio se coronó ayer como la protagonista del mejor chorizo cocido de Euskal Herria tras ganar en Azpeitia el XI. Concurso de Chorizo Cocido entre un total de 20 carnicerías llegadas desde distintos puntos. El segundo puesto para Okela harategia, de Donostia, mientras que el tercer premio correspondió a Patxi Oiarbide, de Zegama.
El concurso de chorizo fue un aliciente más para todas aquellas personas que se acercaron a la plaza azpeitiarra con motivo del XVIII. Día del Vino donde pudieron degustar entre un total 12 caldos diferentes.