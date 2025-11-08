Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Día del Vino se ha convertido en una jornada especial para disfrutar del ocio entre amigos y pasar una bonita mañana.

Azpeitia

La carnicería Kepa Loidi de Orio se lleva el XI. Concurso de Chorizo Cocido de Azpeitia

La localidad celebra el XVIII. Día del Vino con una amplia degustación en la que han participado un total de doce bodegas

Eli Aizpuru

azpeitia.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

La carnicería Kepa Oliden de Orio se coronó ayer como la protagonista del mejor chorizo cocido de Euskal Herria tras ganar en Azpeitia el XI. Concurso de Chorizo Cocido entre un total de 20 carnicerías llegadas desde distintos puntos. El segundo puesto para Okela harategia, de Donostia, mientras que el tercer premio correspondió a Patxi Oiarbide, de Zegama.

El concurso de chorizo fue un aliciente más para todas aquellas personas que se acercaron a la plaza azpeitiarra con motivo del XVIII. Día del Vino donde pudieron degustar entre un total 12 caldos diferentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La carnicería Kepa Loidi de Orio se lleva el XI. Concurso de Chorizo Cocido de Azpeitia

La carnicería Kepa Loidi de Orio se lleva el XI. Concurso de Chorizo Cocido de Azpeitia