Habrá cambios para acceder al cementerio con motivo del Día de Todos los Santos

El Día de Todos los Santos se celebra el sábado, 1 de noviembre, y debido al mayor tráfico que se prevé en estos días, se realizarán modificaciones en la circulación de la carretera del cementerio. Desde este jueves y hasta el domingo (ambos incluidos), el acceso desde Txaribarko Errebala hacia el cementerio permanecerá abierto únicamente en sentido de subida. La bajada deberá realizarse por el caserío Takolo y la calle Etxe Alai.Eel tramo comprendido entre Etxe Alai y el cementerio permanecerá abierto en ambos sentidos. Además, el ayuntamiento habilitará un aseo público para quienes acudan al cementerio durante estos días,