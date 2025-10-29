Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Camino del cementerio de Azpeitia. UDALA

Azpeitia

Habrá cambios para acceder al cementerio con motivo del Día de Todos los Santos

Las modificaciones se realizarán desde este jueves debido a la afluencia de tráfico de estos días al camposanto

E.A.

AZPEITIA.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38

Comenta

El Día de Todos los Santos se celebra el sábado, 1 de noviembre, y debido al mayor tráfico que se prevé en estos días, se realizarán modificaciones en la circulación de la carretera del cementerio. Desde este jueves y hasta el domingo (ambos incluidos), el acceso desde Txaribarko Errebala hacia el cementerio permanecerá abierto únicamente en sentido de subida. La bajada deberá realizarse por el caserío Takolo y la calle Etxe Alai.Eel tramo comprendido entre Etxe Alai y el cementerio permanecerá abierto en ambos sentidos. Además, el ayuntamiento habilitará un aseo público para quienes acudan al cementerio durante estos días,

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Habrá cambios para acceder al cementerio con motivo del Día de Todos los Santos

Habrá cambios para acceder al cementerio con motivo del Día de Todos los Santos