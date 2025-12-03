Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Aitor Larrañaga Euskara batzordeburua, Biele enpresako Nagore Agirrezabala eta Alaitz Imaz Eleguneko teknikaria. UDALA

Azpeitia

Biele enpresako Nagore Agirrezabalak irabazi du Hizkuntzen Ginkana

100 euroko saria irabazi du Bertan merkatari elkartearen barruan dauden dendetan gastatzeko

Eli Aizpuru

AZPEITIA.

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:28

Comenta

Euskararen Eguna baliatu du Azpeitiko Udalak Hizkuntzen Ginkanako saria banatzeko. Biele enpresako Nagore Aguirrezabala izan da aurtengo irabazlea, eta lantegira bertara joan dira saria ematera Aitor Larrañaga Euskara batzordeburua eta Alaitz Imaz Eleguneko teknikaria.

Azpeitiko Udalaren Elegune zerbitzuaren erabiltzaile diren ondorengo sei enpresetako langileek hartu dute aurten Hizkuntzen Ginkana lehiaketan: Abelur. Biele, Iraurgi Berritzen, Kulturaz Kooperatiba, Landeta Burdin Lanak eta San Martin egoitza.

Irabazleak 100 euroko saria irabazi du Azpeitiko Bertan merkatari elkartearen barruan dauden dendetan gastatzeko. Parte-hartzaile guztien artean 50 euroko beste sari bat ere zozketatu da, eta hori Kulturaz Kooperatibako Garazi Lazkanori egokitu zaio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Biele enpresako Nagore Agirrezabalak irabazi du Hizkuntzen Ginkana

Biele enpresako Nagore Agirrezabalak irabazi du Hizkuntzen Ginkana