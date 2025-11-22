Betharram acoge una exposición con las mejores fotografías del Trofeo Gipuzkoa

E.A. azpeitia. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

La sala de exposiciones Betharram acoge una exposición con las mejores fotografías presentadas al Trofeo Gipuzkoa Internacional 2024-25. La muestra estará expuesta hasta el próximo día 30 de noviembre.

La exposición muestra las fotografías más destacadas, bien por su originalidad, creatividad o sus aportaciones artísticas. Este año se han presentado 2845 obras de 258 participantes procedentes de 35 países. El premio al Trofeo Gipuzkoa 2024 ha sido para el fotógrafo rumano Marian Plaino, por su obra 'Shapes'. Por su parte, Emy de Lema Nafria ha sido la ganadora del Trofeo Marqués de Rocaverde y de la Medalla Dorada de la CEF con su obra 'Flower seller'.