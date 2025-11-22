Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto ganadora. MARIAN PLAINO

Azpeitia

Betharram acoge una exposición con las mejores fotografías del Trofeo Gipuzkoa

E.A.

azpeitia.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06

Comenta

La sala de exposiciones Betharram acoge una exposición con las mejores fotografías presentadas al Trofeo Gipuzkoa Internacional 2024-25. La muestra estará expuesta hasta el próximo día 30 de noviembre.

La exposición muestra las fotografías más destacadas, bien por su originalidad, creatividad o sus aportaciones artísticas. Este año se han presentado 2845 obras de 258 participantes procedentes de 35 países. El premio al Trofeo Gipuzkoa 2024 ha sido para el fotógrafo rumano Marian Plaino, por su obra 'Shapes'. Por su parte, Emy de Lema Nafria ha sido la ganadora del Trofeo Marqués de Rocaverde y de la Medalla Dorada de la CEF con su obra 'Flower seller'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Betharram acoge una exposición con las mejores fotografías del Trofeo Gipuzkoa

Betharram acoge una exposición con las mejores fotografías del Trofeo Gipuzkoa