Bertan merkatari elkartea: Premio Euskadi

Bertan Merkatari Elkartea ha recibido el Premio Euskadi al comercio demostrando, una vez más, su capacidad de adaptación, dinamización y arraigo al territorio. Otorgado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, el galardón reconoce el trabajo realizado por la entidad en la revitalización del comercio local mediante proyectos innovadores. El jurado destacó su enfoque integral basado en la innovación digital, la sostenibilidad, la colaboración con la comunidad educativa y la participación ciudadana, así como iniciativas clave como las plataformas Enkarguk y Nire-Azpeitia.