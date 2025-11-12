Bertako hostoen eta hazien bilduma ikusgai Betharramen zapatura bitartean

AzpeitiaBertako hostoen eta hazien bilduma ikusgai Betharramen zapatura bitartean
Kepa Zabalegi zarauztarrak eta Eli Alkorta zestoarrak 165 espezietako hostoak eta 100 hazi bildu dituzte
Azpeitia
Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:47
Zarautz eta Azkoitia artean jasotako 165 landare espezieren hostoak eta ehun bat hazi inguru, bakoitzaren gaineko informazioarekin batera, ikusgai daude aste honetan Betharran erakusketa ... aretoan. Han egoten da, gainera, laginak jasotzeaz eta erakusketarako prestatzeaz arduratu den bikotea: Kepa Zabalegi zarauztarra eta Eli Alkorta zestoarra.
2022an hasi ziren bilduma osatzen, eta pasioz daramate aurrera zeregin hori. «Aurretik perretxikoekin aritzen nintzen, eta erakusketak ere egin ditugu horiekin. Gero hostoekin hasi nintzen, eta pixkanaka emaztea ere engantxatu dut», azaldu du Zabalegik.
Pasioz azaltzen ditu erakusketaren berezitasunak, Ginkgo biloba espeziea, esaterako. «Glaziazioaren aurretik kontserbatu den espezie bakarretarikoa da, duela hamar mila urte ingurutik, hain zuzen. Azpeitian, Loiolako hiribidean, halako hogei bat zuhaitz daude», dio.
Pikondoaren inguruan ere badu zer esanik: «Pikondoa Kristo aurreko 2.000 urtea baino lehenagokoa da, eta ikerketek azaldu dute landatu zen lehenengo zuhaitza izan zela. Begira zenbat halako dauden gaur egun!», dio.
Urola Bizirik taldeak antolatutako erakusketa larunbatera bitartean egongo da zabalik. Honela, astean zehar 18:00etatik 20:00etara bisitatu ahal izango da, eta zapatuan 12:00etatik 14:00etara.
