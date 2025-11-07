Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comida realizada en Mandubia el miércoles tras la excursión al mercado de Ordizia y salida en tren de vapor, al día siguiente. Baigera

Azpeitia

Baigera homenajeará a un total de 35 nonagenarios como colofón a la Semana del Jubilado

A lo largo de la semana festiva los jubilados y pensionistas han contado con numerosas actividades como conferencias, juegos o excursiones

Eli Aizpuru

Azpeitia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

A lo largo de la semana y desde el lunes, día 3 de noviembre, los miembros de Baigera elkartea han contado con una semana ... repleta de actividades con motivos de la celebración de la Semana del Jubilado y Pensionista. Así, el lunes pudieron disfrutar del recorrido organizado por Emakumeen Txokoa para conocer el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia en Azpeitia. Contaron más tarde con espectáculos de magia de la mano de Iagomagoa y Julen magoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Baigera homenajeará a un total de 35 nonagenarios como colofón a la Semana del Jubilado

Baigera homenajeará a un total de 35 nonagenarios como colofón a la Semana del Jubilado