Baigera homenajeará a un total de 35 nonagenarios como colofón a la Semana del Jubilado

A lo largo de la semana y desde el lunes, día 3 de noviembre, los miembros de Baigera elkartea han contado con una semana ... repleta de actividades con motivos de la celebración de la Semana del Jubilado y Pensionista. Así, el lunes pudieron disfrutar del recorrido organizado por Emakumeen Txokoa para conocer el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia en Azpeitia. Contaron más tarde con espectáculos de magia de la mano de Iagomagoa y Julen magoa.

El miércoles pudieron disfrutar de una agradable mañana en Ordizia para finalizar la jornada con una comida en Mandubiko Benta. Al día siguiente tocaba viejar en tren. Un numeroso grupo de socios y socias se dieron cita para realizar el viaje en tren de vapor hasta Lasao.

Ayer viernes, tuvieron una conferencia en Basazabal con Jesus Mari Mujika para finalizar a tarde con una chocolatada tanto en Baigera coo en el Centro de Día.

Las actividades festivas continuarán hoy, sábado. A las 09.00. Los miembros de Baigera han programado una salida a Madarixa y Aittola para regresar después de un hamaiketako en el restaurante Aittola-Zahar.

Para finalizar la semana, mañana domingo, será día de homenajes. Como cada año, la asociación de Jubilados y Pensionistas Baigera ha organizado -junto con el ayuntamiento- una comida para homenajear a todas aquellas personas de la localidad que hayan cumplido o cumplan los 90 años este 2025.

La programación contará con un hamaiketako a las 11.00 en Baigera I para celebrar más tarde, a las 12.30, una Misa por los socios y socias fallecidos. La Misa será en la Parroquia.

Una vez finalizada la celebración religiosa, tendrá lugar la comida homenaje. Esta edición, la reunión volverá a celebrarse en la Azoka Plaza y un servicio de catering se encargará de la comida a la que, según los organizadores, asistirán un total de 150 personas.

35 homenajeados

Un total de 35 personas serán homenajeadas y 19 han dado su conformidad para asistir a la comida. Todos ellos, eso sí , recibirán la makilla por su 90 cumpleaños.