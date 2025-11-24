Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Azpeitia registra cuarenta casos de violencia machista en el último año

Las mujeres afectadas pertenecen a todas las franjas de edad, aunque destaca especialmente el grupo de 18 a 30 años

Eli Aizpuru

AZPEITIA.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14

Hoy, 25 de noviembre es el Día Internacional contra violencia machista. Azpeitia no es ajena a este tipo de violencia.

Los servicios municipales de la localidad —incluyen Servicios Sociales, Policía Municipal y Emakumeen Txokoa— junto con la OSI Goierri-Alto Urola de Zumarraga, han recopilado los datos correspondientes a los casos de violencia machista atendidos durante 2024. En total, el ayuntamiento ha tenido conocimiento de 40 situaciones de violencia de género en el último año.

Según la información facilitada, las mujeres afectadas pertenecen a todas las franjas de edad, aunque destaca especialmente el grupo de 18 a 30 años, que es el que más casos concentra. No obstante, también se subraya que entre las mujeres de 30 a 50 años se observa un número significativo de situaciones registradas.

En cuanto al tipo de violencia sufrida, el 71,8% de los casos corresponden a violencia de género ejercida por la pareja o expareja, lo que refleja una tendencia ya habitual en este tipo de agresiones. Además, también se han identificado situaciones de violencia intrafamiliar, así como casos de violencia sexista, acoso sexual y violencia sexual, que completan el mapa de agresiones detectadas durante el año.

El Ayuntamiento de Azpeitia subraya la importancia de seguir reforzando las medidas de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas, y recuerda que los servicios municipales están disponibles para cualquier mujer que necesite apoyo o información.

Movilizaciones

Coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia Machista, hoy hay varias convocatorias de movilización en Azpeitia. La Red Feminista se movilizará a las 18.30 frente a los juzgados, e Itaia lo hará a las 19.00 en la plaza.

