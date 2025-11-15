Azpeitia apuesta por avanzar en la diversidad y la convivencia

Eli Aizpuru azpeitia. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Azpeitia ha decidido dar un paso firme en favor de una convivencia más abierta e inclusiva. Según datos proporcionados por la presidenta de la comisión de Servicios Sociales Leire Goenaga, Azpeitia es una localidad cada vez más diversa, ya que reúne a habitantes de múltiples orígenes, costumbres, edades e identidades. En el municipio conviven personas de 52 orígenes distintos; alrededor del 10% de la población nació en el extranjero; y la riqueza lingüística también es notable, pues los centros educativos han identificado 13 lenguas maternas diferentes. La diversidad ya no es solo un dato estadístico sino una realidad que el municipio quiere convertir en una oportunidad colectiva.

Con esa mirada, el Ayuntamiento ha impulsado un proceso que, desde 2024, revisa y renueva la forma en que se acoge a quienes llegan por primera vez al pueblo con el objetivo de construir una comunidad donde cada persona encuentre su lugar y pueda participar activamente.

Uno de los frutos de ese trabajo es el nuevo protocolo integral de acogida, que facilita información útil desde el primer día mediante guías multilingües, vídeos explicativos y sesiones de bienvenida personalizadas que ayudan a conectar a las personas recién llegadas con la vida comunitaria y los recursos del municipio. Paralelamente, se ha hecho un mapeo de los proyectos locales ya existentes que trabajan la diversidad, la interculturalidad y la convivencia.

Para coordinar e impulsar todo ello, ha nacido la Mesa de Diversidad y Convivencia, un espacio de colaboración que reúne a representantes municipales y colectivos locales. Por el momento, es una mesa de ámbito municipal, pero trabaja en colaboración con los grupos que en años anteriores participaron en la organización de la Fiesta de la Diversidad. Fruto de esa alianza llega un ciclo de actividades cuyo objetivo es el de «incidir en la convivencia, impulsar espacios de encuentro entre personas de distintos orígenes, fomentar la participación activa de las personas migradas y contribuir a desmontar prejuicios y estereotipos». Goenaga añade que, además de las actividades de noviembre, durante todo el curso escolar se realizarán diferentes trabajos y talleres.

Programa

El programa combina cultura, formación e intercambio de experiencias. Estas son las actividades previstas: El 20 de noviembre (jueves), 18:00, en la sala de la Plaza del Mercado, se impartirá una charla sobre los principales cambios en la nueva normativa de extranjería, en vigor desde mayo de este año, impartida por miembros de SOS Racismo (en castellano). Ese mismo día, el personal municipal recibirá formación sobre la normativa, ya que también ejercen como 'agentes de acogida'.

El 4 de noviembre (lunes), 11:00, en la residencia San Martín: testimonios de azpeitiarras de diferentes orígenes (Senegal, Perú, Marruecos...). Para romper prejuicios, la mejor herramienta es el conocimiento mutuo; este taller se realizará con personas mayores. El mismo encuentro se repetirá el 26 de noviembre (miércoles), a las 11:00, en el centro de día Bistaeder.

26 de noviembre (miércoles), 15:30, en el Palacio Basazabal: sesión de bienvenida para personas recién llegadas, organizada en colaboración con agentes locales. Será la cuarta sesión de este tipo.

3 de diciembre (miércoles), 17:30, en el Palacio Basazabal: sesión informativa sobre la homologación de estudios extranjeros, impartida por la asociación Bidez Bide (en castellano).

Etorri euskarara

El idioma es uno de los pasos para avanzar en la convivencia y la interculturalidad.Por este motivo, en el curso 2023-2024 se puso en marcha el proyecto Euskara y Multiculturalidad, para reforzar el euskera como lengua de comunicación y fomentar la acogida y el respeto hacia las demás lenguas y culturas presentes en el municipio. Se han desarrollado varios proyectos con centros educativos y entidades locales, y uno de los ejemplos es el programa Etorri euskarara, organizado este curso.

El Ayuntamiento, el euskaltegi municipal y UEMA han puesto en marcha esta iniciativa en los centros escolares del municipio, con un objetivo claro y estratégico: que los padres y madres que no saben euskera tengan la oportunidad de aprenderlo de forma práctica y eficaz, en el propio centro de sus hijos y durante el horario lectivo. La acogida ha sido «muy buena», aseguran, unas 60 personas se han apuntado y se han creado seis grupos. El curso se desarrollará de octubre a junio, con dos sesiones semanales de dos horas.