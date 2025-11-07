El Ayuntamiento continuará delimitando y digitalizando las parcelas rurales

E. A. Azpeitia. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Azpeitia continúa con los trabajos de delimitación de parcelas en suelo rural. Tras completar los polígonos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 10, seguirá ahora con la delimitación de las parcelas de los polígonos 5, 11 y 13, con la colaboración de la empresa Geograma. Los terrenos corresponden a los propietarios de los barrios de Oñatz y Odria. «La falta de conocimiento o información por parte de las personas propietarias o herederas sobre sus bienes rústicos provoca confusiones o incluso la desaparición de los límites de las parcelas, así como la falta de mantenimiento del entorno rural. Todo ello genera consecuencias graves en el medio natural», han señalado fuentes consistoriales, de ahí que el ente emprendiera ya hace varios meses el objetivo de delimitar y digitalizar las áreas.

Con la ayuda económica del Departamento de Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el consistorio ha iniciado los trabajos para delimitar más de 522 parcelas rurales, que suman una superficie total de 1.022 hectáreas. Se trata de un reto importante para el ayuntamiento debido a la gran extensión del terreno rural. El resto de los polígonos se abordará en los próximos años.

Los objetivos del proyecto son aclarar y corregir posibles errores en los límites de las parcelas, así como asignar coordenadas gps a los linderos y mojones.

Para llevar a cabo estos trabajos correctamente, la colaboración de las personas propietarias es imprescindible, ya que los límites y mojones deben consensuarse entre personas colindantes. Una vez finalizados los trabajos, se entregarán a las personas propietarias los planos con los límites marcados y las coordenadas de los mojones, actualizando los límites catastrales si fuera necesario.

La participación de las personas propietarias es voluntaria y no supondrá ningún coste económico. No obstante, previamente deberán limpiar los límites, localizar los mojones y acordar los linderos con las parcelas vecinas para poder realizar las mediciones topográficas.

Todas las personas propietarias de las parcelas rurales de los polígonos 5, 11 y 13 de Azpeitia recibirán una carta convocándolas a una reunión informativa, que tendrá lugar el 13 de noviembre en la sala de la quinta planta del ayuntamiento. Están convocadas las y los vecinos de Oñatz y Odria. Las reuniones se celebrarán a las 11.00 y a las 17.00.