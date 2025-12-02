Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Arranca una nueva edición del programa Hazilan+, dirigido a personas desempleadas

E. A.

Azpeitia.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19

Comenta

Bajo la coordinación de Iraurgi Berritzen, la segunda quincena de diciembre comenzará una nueva edición del programa Hazilan+, dirigido a personas desempleadas con estudios medios o superiores.

La edición de 2025 incorpora una importante novedad: las personas participantes recibirán una beca de 9 euros diarios, condicionada a la asistencia. Con esta medida se busca reforzar la participación y el compromiso durante el proceso formativo.

La estructuración del programa se llevará a cabo en tres fases: A través de técnicas de coaching, se trabajarán en sesiones grupales (Osatu) las competencias personales y profesionales necesarias para la inserción laboral.

Se profundizará en la marca personal y otras competencias complementarias destinadas a fortalecer el perfil profesional.

Por último, las personas participantes contarán entre 2 y 9 meses de prácticas remuneradas en empresas del entorno.

El objetivo de Hazilan+ es mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral. El programa está cofinanciado en un 40 % por el Fondo Social Europeo.

Para obtener más información o inscribirse, se puede contactar a través del correo sfernandez@iraurgiberritzen.eus o llamando al 688 873 589 (Sandra)

