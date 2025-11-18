Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azpeitia

Abere suharren tuberkulosiaz arituko dira bihar Basazabalen

Zortziko zezenzale elkartek antolatutako hitzaldian, 19:00etan, Markes de Saka eta Albara ganadutegietako bi abeltzain izango dira

Eli Aizpuru

AZPEITIA.

Asteartea, 18 azaroa 2025, 20:09

Comenta

Azkenaldian inguruan agertu diren abelburuen tuberkulosiaren inguruko informazioa izateko, hitzaldia antolatu du Azpeitian Zortziko zezenzale elkarteak. Bihar, hilak 20, izango da, 19:00etan, Basazabal jauregian.

«Euskal baserritarrak eta abere-suharrak tuberkulosiaren aurrean' izenburupean bi abeltzain izango dira gonbidatuak. Batetik, Markes de Saka ganadutegiko Asier Arrizabazalaga eta Albara ganadutegiko Asier Albite, bestetik. Azken hau, abeltzaina izateaz gainera, albaitaria da.

Hitzaldia irekia da eta gaiaren inguruko interesa izan dezakeen herritar oro gonbidatuta dago. «Euskal abeltzaintza munduko bi pertsonek azkenaldian horren latza izaten ari den gaitz honi eta honek gure lurretako baserri eta abereetan nolako ondorioak izaten dituen azalduko dute», diote antolatzaileek.

Markes de Saka Debako ganadutegiak bere 160 abereak kendu behar izan zituen tuberkulosi agerraldi baten ondorioz, eta ikuskizunetara bideratutako abere suharren arrazari amaiera eman dio.

Bertako eta galtzeko zorian dauden larrabehi arrazako abereak hazten dituzte, bestalde, Asier Albitek eta Maddi Mendibilek Endoian (Deba). Albaitaria da Albite eta txikitatik ibili izan da abere suhar artean. Gaur egun, albaitari ez ezik, abeltzain moduan ere badihardu, 2023an Albara Ganadutegia sortu zuenetik.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abere suharren tuberkulosiaz arituko dira bihar Basazabalen