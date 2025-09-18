Vuelven las sesiones de marcha nórdica y Pasira tras el parón veraniego

El grupo de marcha nórdica se reúne los martes en Elkargunea para realizar la caminata, y el grupo de Pasira los jueves frente a la biblioteca.

Tras el descanso de verano, se han retomado las sesiones de marcha nórdica y las caminatas con la iniciativa Pasira. Ambas propuestas invitan a incorporar la actividad física en el día a día de las personas; y, además de combatir el sedentarismo, buscan facilitar o fortalecer las relaciones sociales. El Servicio de Orientación de Actividad Física también ha vuelto a abrir sus puertas en septiembre.

La salud comunitaria y el deporte o la actividad física están estrechamente ligadas, y el objetivo del Ayuntamiento es ofrecer diferentes opciones para fomentar hábitos saludables.

El grupo de marcha nórdica se reúne los martes en Elkargunea para realizar la caminata entre las 15.15 y las 16.15 horas. No es necesario inscribirse. Basta con presentarse al punto de encuentro el día y a la hora señalada. Cada participante deberá llevar sus propios bastones.

Pasira también está de vuelta. El primer paseo, tras el verano, tuvo lugar ayer. Como es habitual, el grupo se reunirá cada jueves, a las 10.00, frente a la Biblioteca Aizkibel. En este caso, tampoco es necesario inscribirse.

Las personas con dificultades de movilidad también pueden participar y realizar el recorrido acompañadas por alumnas y alumnos que cursan el grado medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia en Izarraitz Lanbide Heziketa. El recorrido se adapta al perfil del grupo.

También participan Salud Pública, Mugi Azkoitia, la Asociación de Personas Jubiladas Plaza Ondo, Azkoitia Lagunkoia, Cruz Roja y Cáritas.

Orientación de Actividad Física

El Ayuntamiento puso en marcha el Servicio de Orientación de Actividad Física en 2020, tras adherirse al proyecto Mugiment. Se trata de un servicio gratuito para personas inactivas o sedentarias. El servicio ofrece asesoramiento y orientación por parte de una persona experta para ayudarles a que realicen actividad física de forma regular por sus beneficios físicos y psicológicos.

El servicio se ofrece los martes, jueves y viernes en la casa de cultura de 09.00 a 13.00 horas, y los miércoles en el Centro de Salud. Los martes también se da servicio en la casa de cultura, de 14.00 a 18.00 horas. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el servicio llamando al 688.763963 o escribiendo a koz@azkoitia.eus.