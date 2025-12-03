Un viaje centenario: La Guipuzcoana

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Más de un centenar de personas se reunieron el pasado martes en Elkargunea para celebrar el centenario de La Guipuzcoana en un acto que reunió a representantes institucionales y a numerosos familiares y amigos de la familia Iraeta Olano. Durante la celebración se presentó el libro 'La Guipuzcoana: un viaje centenario', escrito por el historiador y director del Museo Vasco del Ferrocarril, Juanjo Olaizola, que repasa la trayectoria de la compañía. El encuentro, conducido por Xabier Euzkitze, incluyó la intervención del director José Luis Iraeta, que destacó que «la empresa sigue mirando al futuro». Como cierre, Lierni Osa y Jon Unanue 'Goenatxo III' ofrecieron una exhibición de levantamiento de piedra en homenaje a José Manuel Iraeta 'Usuola', rememorando la célebre piedra cúbica de 171,7 kilos que este levantó en 1928 y que 'Goenatxo III' volvió a alzar en la jornada.