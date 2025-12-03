Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
E. A.

Azkoitia

Un viaje centenario: La Guipuzcoana

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28

Comenta

Más de un centenar de personas se reunieron el pasado martes en Elkargunea para celebrar el centenario de La Guipuzcoana en un acto que reunió a representantes institucionales y a numerosos familiares y amigos de la familia Iraeta Olano. Durante la celebración se presentó el libro 'La Guipuzcoana: un viaje centenario', escrito por el historiador y director del Museo Vasco del Ferrocarril, Juanjo Olaizola, que repasa la trayectoria de la compañía. El encuentro, conducido por Xabier Euzkitze, incluyó la intervención del director José Luis Iraeta, que destacó que «la empresa sigue mirando al futuro». Como cierre, Lierni Osa y Jon Unanue 'Goenatxo III' ofrecieron una exhibición de levantamiento de piedra en homenaje a José Manuel Iraeta 'Usuola', rememorando la célebre piedra cúbica de 171,7 kilos que este levantó en 1928 y que 'Goenatxo III' volvió a alzar en la jornada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un viaje centenario: La Guipuzcoana

Un viaje centenario: La Guipuzcoana