«¿De verdad hace falta manchar nuestros edificios para protestar contra Israel?»

La alcaldesa Ana Azkoitia ha mostrado su indignación por las pintadas que se hicieron «ensuciando nuestras paredes y edificios», y pregunta a Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) si de verdad «hace falta manchar nuestras paredes para protestar contra Israel y defender a Palestina». La alcaldesa expresa que le parece «vergonzoso que quienes hayan hecho las pintadas lo muestren en las redes sociales como si fuera un acto heroico».

«Toda persona con sentido común está en contra del genocidio en Gaza, pero eso no es excusa para hacer lo que nos dé la gana. Las vecinas y vecinos de Azkoitia se merecen también un respeto, y no, que se les pinten los espacios públicos», ha señalado.

Ana Azkoitia ha mostrado su más rotunda condena por las pintadas y ha asegurado que la Policía Municipal continuará con la investigación para identificar la autoría. «Las pintadas se hicieron en varios puntos. En el frontón Goiko Losa, en la sucursal de BBVA en Kale Nagusia, en la empresa Xubi Engranajes, en la pared anexa al supermercado BM, junto a las máquinas expendedoras del Bar Atraskua, y en la recién reformada fachada de Lasao Etxea en Aizkibel kalea.