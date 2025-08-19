El verano no frena la actividad de los socios del club de ajedrez Anaitasuna-Kakute

Sara Utrera azkoitia. Martes, 19 de agosto 2025, 20:57 Comenta Compartir

Estas semanas de agosto están sirviendo para el descanso, pero también para el entrenamiento de los socios del club de ajedrez Anaitasuna-Kakute. Como es el caso de Juan Carlos Valor, quien ha participado en el Campeonato de España de ajedrez relámpago (3 minutos + 2 segundos de incremento), que se disputó en Mengibar (Jaén) durante los días 15 y 16 de agosto. «Si en la calle había una altísima temperatura, lo que había dentro de la sala de juego era un enorme nivel de participantes, ya que estaban los mejores jugadores a nivel estatal y el elenco de Grandes Maestros de ajedrez era impresionante», han señalado desde el club azkoitiarra.

Valor disputó once partidas con 4,5 puntos, lo que le supuso terminar en el puesto 179 de 237 participantes. «Aunque sufrió lo suyo, pasó una tarde muy agradable y rodeado de figuras del ajedrez internacional».

Días antes en la localidad malagueña de Pizarra se disputó el torneo de sus fiestas, en el que Juan Cruz Fernández terminó en segunda posición cayendo derrotado sólo en la última partida, lo que le dio la victoria a J.A.Guzman. Desde el club destacan también la actuación de Erik Fernández, que terminó con 3,5 puntos con dos victorias y tres tablas, invicto y en sexto puesto.

Luken y Bera en Burlada

Por otro lado, el sábado, día 16, con motivo de las fiestas de Burlada, los jóvenes Luken y Bera Pascual disputaron el XXXII Torneo de Fiestas de dicha localidad, donde hubo un total de 69 participantes. Desde el Anaitasuna-Kakute destaca que ambos realizaron «un torneo impresionante»: Luken terminó en el puesto 39 con cuatro puntos y una media de rivales de 1500. Bera finalizó en el 57 con tres puntos y una media de 1.342 de fuerza de los rivales. «Hay que tener en cuenta que hace un año que empezaron a jugar al ajedrez, así que enhorabuena a ellos y a los monitores», han expresado desde el club de ajedrez de Azkoitia.

Además, aprovechando las vacaciones de verano, varios socios del club se han reunido recientemente para disputar un 'torneito'. «Nos visitó el frances Loïc Fournier que se llevó el torneo sin perder una sola partida, acreditando así sus imponentes 2200 puntos de ranking internacional Fide». Le siguió José Joaquín Larrañaga con 5 puntos y Juan Carlos Valor con 4,5 puntos. Una agradable experiencia.