Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Imagen de archivo del Torneo de San Andrés.

Azkoitia

La trigésima edición de San Andres Xake Txapelketa será hoy la más concurrida de las citas celebradas hasta el momento

El campeonato, que se ha convertido en uno de los más importantes de la cornisa cantábrica de su especialidad, arrancará a las 10.00

E.A.

azkoitia.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:47

Comenta

Los aficionados al ajedrez tienen hoy una cita importante en Azkoitia. La localidad acogerá la 30 edición del San Andres Xake Txapelketa con la participación más alta de cuantos torneos ha celebrado hasta el momento. Más de 183 personas participarán en una cita que se ha convertido en una de las más importantes de la cornisa cantábrica en su especialidad ya que estárán representados un total de 43 clubes de Araba, Asturias, Bizkaia, Cantabria, Navarra y Gipuzkoa.

Los anfitriones del Anaitasuna Kakute xake taldea azkoitiarra serán los más numerosos, con un total de 26 jugadores, seguido de Hondarribia Marlaxka, con 14 y C.D.Eibar, con 12.

Las mujeres contarán también con una presencia nada desdeñable ya que según han adelantado desde el club azkoitiarra, un total de 16 féminas intentarán hacerse un hueco en el campeonato. Según datos proporcionados por la organización, participarán «un total de 133 jugadores en el ranking Internacional Fide y 21 jugadores no federados, apoyando y fomentando a aquellos que no tienen licencia federativa. De ellos, 107 son menores de 30 años y 47 mayores de 50 años».

La organización no ha anticipado quiénes serán los favoritos pero sí ha señalado que el torneo cuenta con «2 maestros internacionales, 3 maestros Fide y 2 Candidatos a Maestro».

Quienes deseen seguir el campeonato tendrán la oportunidad de hacerlo en directo. Las seis primeras mesas podrán verse en la pantalla gigante de Elkargunea. Además, los encuentros también podrán seguirse en las plataformas LiveChessCloud, Chess.com y Lichess.org.

El club Anaitasuna-Kakute también ofrecerá las retransmisiones en su página web. Por otro lado, además de las partidas de las seis primeras mesas, los duelos de las dos primeras también podrán verse en YouTube.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La trigésima edición de San Andres Xake Txapelketa será hoy la más concurrida de las citas celebradas hasta el momento

La trigésima edición de San Andres Xake Txapelketa será hoy la más concurrida de las citas celebradas hasta el momento