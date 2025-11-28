La trigésima edición de San Andres Xake Txapelketa será hoy la más concurrida de las citas celebradas hasta el momento

Los aficionados al ajedrez tienen hoy una cita importante en Azkoitia. La localidad acogerá la 30 edición del San Andres Xake Txapelketa con la participación más alta de cuantos torneos ha celebrado hasta el momento. Más de 183 personas participarán en una cita que se ha convertido en una de las más importantes de la cornisa cantábrica en su especialidad ya que estárán representados un total de 43 clubes de Araba, Asturias, Bizkaia, Cantabria, Navarra y Gipuzkoa.

Los anfitriones del Anaitasuna Kakute xake taldea azkoitiarra serán los más numerosos, con un total de 26 jugadores, seguido de Hondarribia Marlaxka, con 14 y C.D.Eibar, con 12.

Las mujeres contarán también con una presencia nada desdeñable ya que según han adelantado desde el club azkoitiarra, un total de 16 féminas intentarán hacerse un hueco en el campeonato. Según datos proporcionados por la organización, participarán «un total de 133 jugadores en el ranking Internacional Fide y 21 jugadores no federados, apoyando y fomentando a aquellos que no tienen licencia federativa. De ellos, 107 son menores de 30 años y 47 mayores de 50 años».

La organización no ha anticipado quiénes serán los favoritos pero sí ha señalado que el torneo cuenta con «2 maestros internacionales, 3 maestros Fide y 2 Candidatos a Maestro».

Quienes deseen seguir el campeonato tendrán la oportunidad de hacerlo en directo. Las seis primeras mesas podrán verse en la pantalla gigante de Elkargunea. Además, los encuentros también podrán seguirse en las plataformas LiveChessCloud, Chess.com y Lichess.org.

El club Anaitasuna-Kakute también ofrecerá las retransmisiones en su página web. Por otro lado, además de las partidas de las seis primeras mesas, los duelos de las dos primeras también podrán verse en YouTube.