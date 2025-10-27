Taller práctico para conocer las claves del consumo eléctrico del hogar mañana miércoles

E. A. Azkoitia. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la OTC Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa, en el marco del programa Energia Argitu y en colaboración con el Ayuntamiento de Azkoitia organiza para mañana, 29 de octubre, a las 10.00, en la sede de la Asociación de Personas Jubiladas Plaza Ondo, un taller para aprender a adaptar el consumo energético a las nuevas tarifas eléctricas.

Las personas que deseen participar en el taller deben inscribirse previamente a través de los siguientes medios: enviando un correo electrónico a la dirección energiabulegoa@gipuzkoa.eus o llamando al número de teléfono: 628 532 303 (de lunes a viernes, de 09.00 a 18.00).