Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Azkoitia

TALCIR: un ecosistema de inclusión y sostenibilidad para transformar el empleo y la economía circular en Gipuzkoa y Nafarroa

Es uno de los PERTEs impulsados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

S.U.

azkoitia.

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31

Siete entidades navarras y vascas colaboran para impulsar el talento de personas en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo de competencias circulares en los sectores agroalimentario e industrial. Se trata del proeTALCIR,uno de los PERTEs impulsados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Iraurgi Lantzen S.A., agencia de Desarrollo e Innovación de Urola Erdia, y las agencias Sutargi S.A.L., Fundación Dekosocial, URKOME Urola kostako Landa Garapen Elkartea, DEBEMEN Debabarrenako Landa Garapen Elkartea y la Fundación Koine-Aequalitas han unido fuerzas para poner en marcha TALCIR. Esta iniciativa innovadora busca dar respuesta simultánea a dos grandes retos: la escasez de personal especializado en sectores estratégicos como la economía circular y la necesidad de mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.

«TALCIR es una apuesta por una economía con valores, que cree en las personas, y que pone el talento colectivo al servicio de un futuro más justo y sostenible», han explicado desde la agencia. TALCIR, cuyo nombre hace referencia a la estimulación del talento circular, se configura como un ecosistema inclusivo de aprendizaje y colaboración, en el que participan agentes del tercer sector, administraciones públicas, empresas y centros educativos. Su objetivo es diseñar itinerarios formativos adaptados a las necesidades reales del mercado laboral en transición hacia modelos más sostenibles, facilitando así la inserción socio-laboral y promoviendo el desarrollo de negocios circulares. Un modelo que suma capacidades y fortalece el territorio

El proyecto pone en el centro la conexión entre las personas y el tejido productivo local, fomentando competencias técnicas, digitales y sostenibles que respondan a los retos actuales del sector agroalimentario e industrial. Esta iniciativa no solo busca mejorar las condiciones de vida de colectivos vulnerables, sino también contribuir al desarrollo económico de forma responsable, sostenible y equitativa.

TALCIR se va a desarrollar en Gipuzkoa y en Nafarroa, y contempla fases de diagnóstico, diseño del modelo, puesta en marcha de proyectos piloto y difusión, con la voluntad de convertirse en una referencia replicable para otras regiones del Estado. La colaboración interterritorial entre las seis entidades permite abordar el proyecto desde una visión integral, compartida y complementaria, fortaleciendo redes locales y regionales que apuestan por la economía circular como palanca de transformación.

Apoyo y financiación

El proyecto ha solicitado una subvención de 152.789,14 € al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con una aportación equivalente por parte de las entidades participantes, alcanzando un presupuesto total de 305.578,28 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  6. 6

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  7. 7

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco TALCIR: un ecosistema de inclusión y sostenibilidad para transformar el empleo y la economía circular en Gipuzkoa y Nafarroa