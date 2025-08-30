TALCIR: un ecosistema de inclusión y sostenibilidad para transformar el empleo y la economía circular en Gipuzkoa y Nafarroa

AzkoitiaTALCIR: un ecosistema de inclusión y sostenibilidad para transformar el empleo y la economía circular en Gipuzkoa y Nafarroa
Es uno de los PERTEs impulsados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31
Siete entidades navarras y vascas colaboran para impulsar el talento de personas en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo de competencias circulares en los sectores agroalimentario e industrial. Se trata del proeTALCIR,uno de los PERTEs impulsados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Iraurgi Lantzen S.A., agencia de Desarrollo e Innovación de Urola Erdia, y las agencias Sutargi S.A.L., Fundación Dekosocial, URKOME Urola kostako Landa Garapen Elkartea, DEBEMEN Debabarrenako Landa Garapen Elkartea y la Fundación Koine-Aequalitas han unido fuerzas para poner en marcha TALCIR. Esta iniciativa innovadora busca dar respuesta simultánea a dos grandes retos: la escasez de personal especializado en sectores estratégicos como la economía circular y la necesidad de mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.
«TALCIR es una apuesta por una economía con valores, que cree en las personas, y que pone el talento colectivo al servicio de un futuro más justo y sostenible», han explicado desde la agencia. TALCIR, cuyo nombre hace referencia a la estimulación del talento circular, se configura como un ecosistema inclusivo de aprendizaje y colaboración, en el que participan agentes del tercer sector, administraciones públicas, empresas y centros educativos. Su objetivo es diseñar itinerarios formativos adaptados a las necesidades reales del mercado laboral en transición hacia modelos más sostenibles, facilitando así la inserción socio-laboral y promoviendo el desarrollo de negocios circulares. Un modelo que suma capacidades y fortalece el territorio
El proyecto pone en el centro la conexión entre las personas y el tejido productivo local, fomentando competencias técnicas, digitales y sostenibles que respondan a los retos actuales del sector agroalimentario e industrial. Esta iniciativa no solo busca mejorar las condiciones de vida de colectivos vulnerables, sino también contribuir al desarrollo económico de forma responsable, sostenible y equitativa.
TALCIR se va a desarrollar en Gipuzkoa y en Nafarroa, y contempla fases de diagnóstico, diseño del modelo, puesta en marcha de proyectos piloto y difusión, con la voluntad de convertirse en una referencia replicable para otras regiones del Estado. La colaboración interterritorial entre las seis entidades permite abordar el proyecto desde una visión integral, compartida y complementaria, fortaleciendo redes locales y regionales que apuestan por la economía circular como palanca de transformación.
Apoyo y financiación
El proyecto ha solicitado una subvención de 152.789,14 € al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con una aportación equivalente por parte de las entidades participantes, alcanzando un presupuesto total de 305.578,28 euros.
