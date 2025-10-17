Shin-Young Lee clausura esta tarde el Ciclo Internacional de Órgano Romántico

Sara Utrera azkoitia. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

La reconocida organista coreana Shin-Young Lee será la encargada de clausurar el XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico en Azkoitia. El concierto será esta tarde, a las 20.00 horas en la Parroquia.

Organizado por los Ayuntamientos de Azkoitia, Bergara y Azpeitia, junto a la Diputación Foral y la Asociación Fray Joseph Echevarria, la presente edición ha contado con destacados intérpretes locales e internacionales. El primer concierto lo protagonizó el joven organista sueco Benjamin Righetti, y el segundo lo ofrecieron el organista Jose Antonio Pascual y el txistulari Ignazio Ansorena. Como broche final, Shin-Young Lee se sentará al frente del teclado del Cavaillé-Coll.

Nacida en una familia musical, Shin-Young Lee inició los estudios musicales desde su primera infancia. Tras licenciarse en Música en la Universidad Yonsei, continuó sus estudios en la Schola Cantorum y en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, obteniendo la máxima cualificación con las mayores distinciones.

Shin-Young Lee ha actuado en grandes salas de concierto de los cinco continentes, incluyendo Philharmonie de París, Auditorio de Radio Francia, Berlin Philharmonie, Göteborgs Konserthus, Müpa Budapest, Madrid Auditorio Nacional, Dallas Meyerson Symphony Center, Los Angeles Walt Disney Hall, Maison Symphonique de Montréal, SeoulSejong Art Concert Hall, Zaryadye de Moscú, Gulanyu Organ Museum de China.