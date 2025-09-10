Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sahatsak euskal dantza tradizionalen ikuskizuna eskainiko du larunbatean Herriko plazan. UDALA

Azkoitia

Sahatsak euskal dantza tradizionalak ekarriko ditu plazara larunbatean

Arratsaldeko 19:00etan izango da saioa, Juan Luis Lizabek zuzenduta

S.U.

azkoitia.

Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:13

Sahatsak dantza ikuskizuna eskainiko du larunbatean, hilaren 13an, Herriko plazan 19:00etatik aurrera. Juan Luis Lizaberen zuzendaritzapean, dantzariek hartuko dute plaza, ikus-entzuleen gozamenerako. Hogeita hamar dantzari inguru eta zortzi musikari jabetuko dira plazaz, ikus-entzuleekin batera.

Zuzendariak azaldu duenez, Euskal Herrian mendez mende ondutako Lapurdi eta Baxe Nafarroako dantza-jauziekin, kontradantzekin eta dantza luzeekin emango zaio hasiera ikuskizunari. Bizkaian barrena, Dantzari-dantza osatzen duten multzotik aukeratutako dantzek osatuko dute saioa, «dantzari trebe eta talde oparoarekin». «Bizkaiarekin amaitzeko, inguruetako joten musikaz girotuko da emanaldia, itsasaldera jauzi eginez», aurreratu du.

