Proyección del documental 'De la roca a la resiliencia: un accidente, un renacer', hoy

E. A. Azkoitia. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

Hoy viernes, 24 de octubre, a las 18.00 horas, se proyectará en Elkargunea el documental titulado 'De la roca a la resiliencia: un accidente, un renacer', protagonizado por Paulina Biegun y dirigido por Nacho Uliaque. La proyección está organizada por Anaitasuna Mendi Bazkuna y la entrada será gratuita.

El documental narra una historia de superación personal tras un grave accidente en la montaña, y refleja el poder de la resiliencia y el renacer interior ante la adversidad. Desde Anaitasuna Mendi Bazkuna animan a participar en la cita.