Presentación de la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, hoy en Azkoitia

Sara Utrera AZKOITIA. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:36

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, acudirá a Azkoitia a informar y atender a las familias numerosas del municipio. Ofrecerá una atención personalizada a todas aquellas familias que se acerquen, en horario de 09.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas, a la sala Oteiza de Zubiaurre Elkargunea.

Aunque no es obligatorio, ya que se atenderá a todas las familias que se acerquen,se recomienda rellenar el formulario para coger cita previa y tener preferencia a la hora de ser atendidos. El formulario está disponible en la siguiente página web: https://docs.google.com/ forms/d/e/1FAIpQLSdODihST3rl4JLVmOHI9OcDoxJ7KOPrspPcj_acPQp8legcTg/viewform.

Durante la jornada, se informará de los servicios y actividades de la entidad, se informará de los derechos, ayudas y bonificaciones públicas existentes en Euskadi para familias numerosas y se atenderán las dudas, sugerencias y reclamaciones que trasladen las familias.

Los principales temas que se tratarán hoy serán los siguientes: Los derechos que hay por ser familia numerosa; Resolver dudas sobre ayudas, bonificaciones y permisos; Novedades sobre la nueva ayuda a la crianza y mantenimiento de los hijos e hijas; Información sobre el Anteproyecto de la Nueva Ley de Familias; ¿Qué ayudas y descuentos hay en Azkoitia?;Trabajo de la federación; y aportaciones de las familias.

También se explicarán las novedades que estos últimos años se han dado para este colectivo y que muchas familias numerosas desconocen. Entre ellas, destacan por su importancia: el Bono Social eléctrico y térmico; Ampliación de las nuevas ayudas a la crianza y mantenimientos de las hija e hijos para familias numerosas; y Ampliación de la condición de familia numerosa.