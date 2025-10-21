Pornografia erraz eskuratzeak eta kontsumitzeak gazteengan dituen eraginen inguruko hitzaldia, gaur

AzkoitiaPornografia erraz eskuratzeak eta kontsumitzeak gazteengan dituen eraginen inguruko hitzaldia, gaur
S. U.
azkoitia.
Asteartea, 21 urria 2025, 20:34
'Pornografia: gaur egungo hezkuntza ote?' izenburupean, hitzaldia eskainiko da gaur, Udaleko Prebentzio arloak eta Jaso burue! elkarteak antolatuta. Hiruki Larroxako Luar Agirrek zuzenduko du saioa.
Hitzaldia arratsaldeko 18:00etan izango da Elkargunean (Zeharkako aretoan). Jardunaldiaren helburua da nerabe eta gazteengan pornografia erraz eskuratzeak eta kontsumitzeak dituen eraginei buruz kontzientziatzea. Horrelako edukien kontsumoak ondorioak ditu eremu sexual eta afektiboko harremanetan, azterlanek adierazten dutenez.
Estrategiak eta dinamikak
«Prebentzio estrategiak eta dinamikak bilatu behar dira pornografiaren ondorio negatiboak saihesteko, eta kontsumo arduratsua sustatzeko, eta horixe da ekimenak bilatzen duena», azaldu dute 'Pornografia: gaur egungo hezkuntza ote? hitzaldiaren antolatzaileek .