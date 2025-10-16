Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Un momento del pleno extraordinario celebrado el miércoles. UDALA

Azkoitia

El pleno aprueba un incremento del 2,5% en la mayoría de tasas e impuestos

El recargo a las viviendas vacías protagonizó un debate en el pleno extraordinario

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:23

Comenta

El Ayuntamiento de Azkoitia ha aprobado las ordenanzas fiscales de 2026. El pleno extraordinario, celebrado el miércoles, ha aprobado un incremento general del 2, ... 5% en la mayoría de las tasas e impuestos, tomando como referencia el IPC interanual. Todos los puntos del pleno fueron aprobados por unanimidad, excepto uno: el recargo a las viviendas vacías. En la tarde del miércoles hubo un desacuerdo manifiesto en cuanto al IBI entre el Gobierno Municipal y la oposición en torno al recargo a las viviendas vacías que se verá incrementado al 150%.

