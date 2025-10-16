El pleno aprueba un incremento del 2,5% en la mayoría de tasas e impuestos

El Ayuntamiento de Azkoitia ha aprobado las ordenanzas fiscales de 2026. El pleno extraordinario, celebrado el miércoles, ha aprobado un incremento general del 2, ... 5% en la mayoría de las tasas e impuestos, tomando como referencia el IPC interanual. Todos los puntos del pleno fueron aprobados por unanimidad, excepto uno: el recargo a las viviendas vacías. En la tarde del miércoles hubo un desacuerdo manifiesto en cuanto al IBI entre el Gobierno Municipal y la oposición en torno al recargo a las viviendas vacías que se verá incrementado al 150%.

El Ayuntamiento aprobó en 2023 aplicar un recargo del 100% a los pisos vacíos, y ante la negativa del Gobierno Local liderado por EAJ/PNV de subir el recargo de cara a 2026, EH Bildu y Azkoitia Bai presentaron una enmienda conjunta, que también fue apoyado por PSE-EE. En consecuencia, el recargo en el IBI alcanzará el 150%, el máximo permitido. Para las viviendas habitadas, la subida a aplicar en la contribución será del 2,5% tras permanecer congelada en el último año.

Antes de la votación, y mediante una nota de prensa, el PNV mostró su «firme rechazo» a aplicar el recargo del 150% a las viviendas vacías, y la alcaldesa Ana Azkoitia quiso dejar clara su posición ante la enmienda parcial presentada por EH Bildu y Azkoitia Bai. Azkoitia expuso que consideran «excesiva» la subida, teniendo en cuenta que ya aplican un recargo del 100% desde hace dos años. «Es lo que negociamos y acordamos entonces. Tampoco entonces éramos partidarios del recargo, pero, como siempre digo, en una negociación se negocia, te da y te quita». Según Azkoitia, se debe buscar un equilibrio, «porque también existe el derecho a la propiedad», explicó, y expresó que no pueden afirmar que el recargo haya contribuido a incrementar la oferta de alquiler. «Antes del recargo había 68 viviendas inscritas en Bizigune, hoy, son 71. Tenemos que hacer frente a la demanda de vivienda, por supuesto, y lo defenderíamos si tuviera un impacto real en el mercado, pero por ahora, el único impacto que genera es el recaudatorio. Creemos que hay otras medidas que podemos adoptar como insistir en las ventajas que ofrecen programas como Bizigune para que cada vez más propietarios se decidan a poner sus casas en alquiler».

Así las cosas, el tema del recargo fue la principal cuestión discordante entre el PNV y la oposición.

Según explicaron desde Azkoitia Bai, cuando comenzaron las negociaciones de las ordenanzas fiscales, desde EH Bildu les ofrecieron la propuesta para presentar la enmienda de forma conjunta. «Nos pareció bien dar un nuevo empujón al problema de las casas vacías, y al final nos hemos mostrado dispuestos a presentar esta enmienda a la vez», señaló Jose Joakin Etxaniz. El PSE-EE de Azkoitia también mostró su apoyo a dicha enmienda, por lo que los tres partidos de la oposición consiguieron la mayoría para sacar adelante esta propuesta.

El portavozz de EH Bildu, Asier Altuna, expresó que es hora de dar pasos para buscar una posible solución al problema de vivienda en Azkoitia. «El recargo actual del 100% en las viviendas vacías es potente, pero creemos que debemos darle otra vuelta y promover otras políticas, las cuales tengan en cuenta los recargos y las bonificaciones. Existe una grave emergencia de vivienda, que no solo afecta a Azkoitia, sino que existe un problema general tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como a nivel estatal, y nos toca hacer políticas atrevidas y activas. Por eso, hemos presentado esta enmienda», explicó.

La portavoz socialista, Janire Igoa, por su parte, subrayó que en Azkoitia «hay muchas viviendas vacías y no podemos permitir que, mientras tanto, muchas vecinas y vecinos, especialmente los jóvenes, sigan sin poder acceder a una vivienda digna». En este sentido, expresó que el compromiso del Grupo Municipal Socialista con la vivienda «es firme».

«No basta con construir más, hay que mover lo que ya existe. Porque cada vivienda en el mercado es una oportunidad más para que las personas se queden a vivir en nuestro municipio, en Azkoitia», ha señalado Igoa.

Por este motivo, el PSE-EE ha apoyó la propuesta de elevar el recargo a las viviendas vacías del 100 al 150%. Para Igoa, «se trata de una herramienta útil para dinamizar el mercado de la vivienda, con más oferta, más oportunidades y menos desigualdad. Queremos un municipio vivo y con barrios habitados».

Así las cosas, el recargo sobre las viviendas vacías subirá al 150%; este incremento fue aprobado con los votos a favor de EH Bildu, Azkoitia Bai y PSE-EE los tres grupos de la oposición, mientras que el gobierno municipal votó en contra.

Otras tasas e impuestos

El Ayuntamiento continuará bonificando el 50% del IBI por instalar placas solares, aunque la bonificación se concederá una única vez por vivienda.

El Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica subirán un 2,5%. Está establecida una bonificación del 70% para vehículos de motor eléctrico y de 50% para los vehículos de motor híbrido. Ahora se ha definido un plazo de cuatro años para beneficiarse de las mismas.

La mayor modificación se aplicará en la tasa por el servicio de recogida de basuras y residuos, tras analizar y desgranar toda la información relativa a los costes facilitada por la Mancomunidad de Urola Medio. La tasa para los hogares, comercio y hostelería se verá incrementada en un 6% mientras que la tasa industrial se rebajará un 13%. El ajuste se hace en base al coste, y se debe a varias razones. Por un lado, el volumen de la fracción resto ha aumentado lo que incrementa los costes, y también ha habido un cambio de contrato con la UTE que ofrece el servicio, por lo que los números han variado. Por el contrario, la tasa de basuras industrial se verá reducida, entre otras cosas, porque el precio del cartón es muy variable y en este caso, resulta favorable para la industria.

Por otro lado, con las tarifas de Elkargunea se seguirá el mismo criterio que con el resto de tasas e impuestos, de modo que se les aplicará un 2,5%. En el caso del servicio de taxi, el incremento será del 2,7%.