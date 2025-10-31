Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azkoitia

Plaza Ondo organiza una salida a Hondarribia para el 20 de noviembre

E.A.

azkoitia.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

Plaza Ondo ha organizado una salida a Hondarribia para el próximo 20 de noviembre. Partirán a las 9.00 desde la parada de la biblioteca municipal. Realizarán primero un hamarretako (las bebidas correrán a cargo de Plaza Ondo) para comer más tarde en el restaurante Beko-errota. Contarán también con bailables hasta las 19.00. Los socios deberán abonar 45 euros y los no socios, 50 euros. Las personas interesadas podrán apuntarse a partir del día 5 de noviembre.

