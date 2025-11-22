Plaza Ondo dará comienzo mañana a la Semana del Jubilado

S. U. azkoitia. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

La asociación Plaza Ondo dará inicio mañana, lunes, a la Semana del Jubilado con dos charlas que se celebrarán en el bar del Hogar del Jubilado. A las 11.00 tendrá lugar una sesión sobre técnicas de relajación y meditación, impartida por Miguel Ángel Vázquez Domenech 'Mitxel', graduado en el Método Silva de Técnicas de Relajación (control mental). Y a las 16.00, se ofrecerá una charla sobre la soledad no deseada, a cargo de Cruz Roja.

El martes, día 25, se realizará una visita guiada con Juan Bautista, cronista oficial de Azkoitia, a las 10.00 frente a la iglesia. A las 16.30, se disputará la eliminatoria del torneo de cartas; y al día siguiente se jugarán las semifinales y finales de los torneos de Tute, Escoba y Seis de Oros.

El jueves, día 27, habrá Bingo extraordinario, con premios de 10 euros para cada persona que cante bingo y 5 euros para cada línea, además de los correspondientes al juego realizado. El viernes, día 28, habrá una chocolatada en el Hogar del Jubilado. Y el domingo, día de San Andrés, de 11.00 a 13.00, los socios podrán disfrutar de pincho y txikito en el Hika. Desde Plaza Ondo recuerdan a sus socios que, para recoger el vale, deberán presentar el carné de socio.

El 7 de diciembre, domingo, celebrarán a las 11.00 una misa en la parroquia y la comida de hermandad a las 14.00 en el Joseba. El menú será el siguiente: Consomé, ibéricos, croquetas y creps; Kokotxas ranero; carrileras; tarta, helado y café en el postre. Entre los vinos que se podrán elegir en la comida están Egia Crianza, sidra, rosado y verdejo. El precio de la comida será de 45 euros para los socios y de 50 euros para los no socios. El plazo para apuntarse finaliza el 2 de diciembre.