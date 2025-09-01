Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oteiza Pilota Elkarteak izena emateko epea ireki du. OTEIZA

Azkoitia

Oteiza Pilota Elkarteak zabalik du izena emateko epea

7 urtetik gorako haurrek eman dezakete izena eta apuntatzeko epea hilaren 6an amaituko da

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Astelehena, 1 iraila 2025, 20:04

Oteiza pilota elkarteak zabaldu du jada 2025-2026 denboraldi berrirako matrikulazio epea. Zazpi urtetik gorako haurrek eman dezakete izena (2018a baino lehen jaiotakoek); interesa dutenek datorren larunbatera arte, hilak 6, dute izena emateko epea.

Izena emateko hurrengo estekako galdetegia bete beharko da: https://forms.gle/G53zxvVCFPmHBBL86.

Era berean, elkarteko sare sozialetan aurkituko duten QR kodearen bidez ere sar daiteke galdetegira.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  10. 10

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oteiza Pilota Elkarteak zabalik du izena emateko epea

Oteiza Pilota Elkarteak zabalik du izena emateko epea