Oteiza Pilota Elkarteak zabalik du izena emateko epea

AzkoitiaOteiza Pilota Elkarteak zabalik du izena emateko epea
7 urtetik gorako haurrek eman dezakete izena eta apuntatzeko epea hilaren 6an amaituko da
Azkoitia
Astelehena, 1 iraila 2025, 20:04
Oteiza pilota elkarteak zabaldu du jada 2025-2026 denboraldi berrirako matrikulazio epea. Zazpi urtetik gorako haurrek eman dezakete izena (2018a baino lehen jaiotakoek); interesa dutenek datorren larunbatera arte, hilak 6, dute izena emateko epea.
Izena emateko hurrengo estekako galdetegia bete beharko da: https://forms.gle/G53zxvVCFPmHBBL86.
Era berean, elkarteko sare sozialetan aurkituko duten QR kodearen bidez ere sar daiteke galdetegira.
