Neguko segurtasun ikastaroa Anaitasuna mendi bazkunaren eskutik

AzkoitiaNeguko segurtasun ikastaroa Anaitasuna mendi bazkunaren eskutik
E.A.
azkoitia.
Ostirala, 28 azaroa 2025, 20:47
Anaitasuna mendi bazkunak neguko segurtasun ikastaroa eskainiko du abenduko bi egunetan. Datorren asteazkenean, abenduaren 3an, eta 10ean izango dira saioak. Elkargunean izango da ikastaroa, 17:00etatik 21:00etara, eta partehartzea doan da.
Abenduaren 3ko saioan arriskuaren ebaluazioa, elurraren egoera, eguraldiaren aurreikuspena, ibilbidearen prestaketa eta istripu baten ostean jarraitu beharreko pausoak aztertuko dira.
Abenduaren 10eko saioan, berriz, elur motak, elur jasien aurreikuspena, elurra eta inguruaren balorazioa edo elur jausi batean jarraitu beharreko pausuak aztertuko dira, besteak beste.
Anaitasuna mendi bazkunak herritarrak animatu nahi ditu ikastaroan parte hartzera «mendian segurtasunez ibiltzea, neguan batik bat, oso garrantzitsua» delako.