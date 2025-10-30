Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

Azkoitia

'Mendebaldeko Sahara, Sahararentzat', elkarretaratzea egingo da gaur

E.A

AZKOITIA.

Osteguna, 30 urria 2025, 20:30

Comenta

Azkoitiko Darahli elkarteak eta Azkoitiko Saharar Komunitateak elkarretaratzea deitu dute gaur, urriaren 31n, Mendebaldeko Sahararen autodeterminazio eskubidearen alde eta Marokok proposatutako 'autonomia-planaren' aurka. 50 urte igaro dira Marokok Mendebaldeko Sahara okupatu zuenetik, eta saharar herriak oraindik ez du bere etorkizuna erabakitzeko aukera izan. NBEren Segurtasun Kontseiluak Mendebaldeko Saharako Erreferendumerako Misioa (Minurso) ez da bere helburua betetzen ari, eta Marokok bere okupazioa legitimatzeko baliatzen du autonomia-plana, nazioarteko legea eta sahararren eskubideak urratuz. Deitzaileek aldarrikatzen dute ez dela bakerik egongo justiziarik gabe eta Saharako herriak bere etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea duela.

Hori dela eta, plazan elkartuko dira, 18:30ean 'Autonomia planik ez, autodeterminazio eskubidea bai!' lelopean.

Elkarrateratzeko ordua baino lehen elkartuko dira plazan eta bertan marrazkiak eta pankartak egingo dituzte, 17:30etik aurrera. «Ozen» aldarrikatuko dute Mendebaldeko Saharak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Mendebaldeko Sahara, Sahararentzat', elkarretaratzea egingo da gaur