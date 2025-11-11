Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A licitación la gestión del bar-restaurante del Hogar del Jubilado

S. U.

AZKOITIA.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

El Ayuntamiento ha vuelto a sacar a licitación la gestión del bar-restaurante del Hogar del Jubilado, en la Casa de Cultura, para que el servicio vuelva a reabrir sus puertas. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 25 de noviembre.

El contrato tendrá una duración de dos años y podrá ser prorrogado por dos años más, hasta un máximo de cuatro en total.

La explotación del servicio obliga, entre otras tareas, a encargarse de la limpieza del Hogar de Personas Jubiladas y Pensionistas, cuidar el bar-cafetería y restaurante, u ofrecer el servicio de conserje del Hogar del Jubilado.

El anuncio ha sido publicado en el perfil del contratante de www.azkoitia.eus . Toda la información en https://labur. eus/bgn2hpte

Cerrado seis años

El establecimiento lleva cerrado seis años. En diciembre de 2019 y en febrero de 2020 también se sacó a licitación la gestión del bar, pero en ambos casos resultó un intento fallido. En el primer caso, la única propuesta presentada no cumplía con los requisitos, y en el segundo caso, la licitación quedó desierta.

